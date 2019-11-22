赛博朋克 + 皮卡 + 特斯拉 = 要上火星的 Cybertruck

这款最坚硬的赛博皮卡在告诉我们，特斯拉正在用电动重新定义一切。

「卡车已经一百年来没有发生变化了。」马斯克说，于是Cybertruck来了。

「我们不是用长和宽来定义这款皮卡，是功能设计为它带来了根本性改变。」马斯克试图在解释眼前这个看起来有些奇怪、赛博朋克风格的皮卡。

Cybertruck发布会时间之短，创下特斯拉的历史。在短短三十分钟不到的时间里，Musk像是给大家上了一堂物理实验课，用各种方式、不同工具一直在「蹂躏」那台看起来超像科幻片中运输车辆的Cybertruck。

能和福特150卡车比扭力，与保时捷911比速度，但这台Cybertruck带来的可不止这些性能参数。

▲特斯拉Cybertruck |官方网站

最「硬」的特斯拉

大家关心的续航售价放在最后，Musk开场就邀请了一位壮汉，用大锤子来验证Cybertruck 到底有多「硬」。

▲特斯拉Cybertruck |官方视频直播截图

按照官方的描述，Cybertruck 使用了一种叫做「超硬30倍冷轧不锈钢」（Ultra-Hard 30X Cold-Rolled Stainless Steel）的车身材料，以实现超级的耐久性和对乘客的保护。而这种材料想必对Musk的粉丝而言并不陌生，因为Space X正在建造的星舰Starship，舰体使用的正是与Cybertruck车身完全一样的材料。一锤子下去，对照组的车门被砸出了坑，而Cybertruck 没有丝毫受损。不光如此，Musk竟然「疯」到做了子弹的射击实验，再次刷新了用户对Cybertruck 安全防护能力的认知。

▲特斯拉Cybertruck外骨骼框架|官方网站

当然，Cybertruck 强硬的外骨骼框架中还包括了「特斯拉机甲玻璃」（Tesla Armor Glass）。它是由超韧的玻璃和聚合物层组成，能够将撞击产生的动能吸收并转移，进一步增强了车身骨架的耐久性和抗破坏能力。只不过现场闹了乌龙，同样的大汉抓着铁球砸向Cybertruck侧面的玻璃，结果留下了两个大坑。Musk一度很尴尬，只好打圆场说「你们看，玻璃并没有碎掉，说明它还是足够强韧的，大家不用担心！」

至于实用性方面，Cybertruck 能够承受将近1600公斤的负载，装备有可调节的空气悬挂，拥有100立方英尺的外部储物空间。而用户关心的拖车能力，Musk表示它能够拖动超过6350公斤的物体，这意味着它能够轻松胜任任何极端情况。

▲特斯拉Cybertruck |官方网站

内饰方面，Cybertruck采用了六座设计，第二排座位还增加了额外的储物空间。和Model 3一样标配17寸中控屏，使用了全新设计的人机交互界面。值得一提的是，这不仅是一辆赛博朋克风的电动皮卡，它还具备和其他特斯拉车型一样、可升级的自动驾驶能力，目前可实现自动泊车以及自动拖车对接功能。

▲特斯拉Cybertruck对接拖车|官方网站

而大家关心的性能表现。得益于全新的电动化设计，强有力的传动系统和降低车身重心的调校，Cybertruck百公里加速只要2.9秒，最高可实现800公里续航。

▲特斯拉Cybertruck |官方网站

根据官方提供的信息，Cybertruck 提供三个不同的续航版本：400公里，480公里和800公里，起售价为3.99万美金。Musk透露称，Cybertruck最早的发布时间是在2021年晚些时候，但目前官网已经开启预定。

▲特斯拉Cybertruck配置与价格|官方视频直播截图

Musk的皮卡情结

过去十年，Musk一直想造一辆属于特斯拉的皮卡。他2012年发推说，「这辆皮卡我们都想好名字了，叫Tesla Supertruck，它的扭矩和动态空气悬挂会非常牛逼。」到2013年，在接受Business Insider采访时，Musk表示公司的确有计划打造一款皮卡产品。他甚至把这个产品放进了特斯拉2016公布的Master plan里。

▲现场没有介绍的特斯拉Cybertruck内饰|官方网站

直到2017年4月，Musk对外表示特斯拉的皮卡将在18~24个月后发布；2018年，他又放出只言片语的信息，称这辆皮卡拥有赛博朋克般的未来感，具有银翼杀手的形象设计。他甚至完全不在意外界对此是怎么看的，「皮卡是特斯拉目前所有正在进行项目中我最中意的那个。」Musk如是说。

尽管皮卡项目完全是为了满足Musk个人兴趣而诞生的，但其实这个新产品对特斯拉而言是一个颇具商机的项目。不光是美国市场皮卡的销量在逐年增长，卡车产品均价和盈利空间很高，这都是不争的事实。

皮卡目前是美国增长最快的细分市场。而电动化已经开始想要入侵其中，福特正在生产全电动的F-150，通用汽车确认将在2021年将电动皮卡推向市场，而电动汽车初创公司Rivian（被福特和亚马逊共同投资）也已经发布了自己的电动皮卡，在2020年末量产。所以，特斯拉宣布进入这个市场似乎很简单，但毫无疑问，特斯拉正在为大家展示它更大的想像力和颠覆性。

▲特斯拉Cybertruck |官方网站

「皮卡用户很舍得为自己的爱车投资。」第三方调研机构JD Power高级数据分析师、副总裁Tyson Jominy表示。「一辆售价5万美金的皮卡现在很常见，很多人都愿意买辆皮卡来拖一些自己的玩具（游船、房车等），这是一种生活方式的表现。」

▲进入野餐模式的Cybertruck |官方网站

它的可调悬架是如何实现的？它的前挡风结构为什么要这么设计？这么独特的结构会带来新的问题吗？尽管我们依旧有很多未解答的疑问，但我们看到了特斯拉更大的电动化野心，更多的答案我们还是交给时间检验。

▲特斯拉Cybertruck |官方网站

One more thing与特斯拉的未来

马斯克最后还是说了大多数科技界都熟悉的三个词：「One more thing.」推出了一款电动全地形车（ATV），它可以很轻松地开上Cybertruck的后尾箱里，而且可以用卡车为它充电。

▲特斯拉牌电动全地形车ATV | The Verge

基于马斯克一直以来信奉的「第一性原理」，特斯拉用Cybertruck和电动全地形车再次体现了一个关于未来的「超现实的功能主义」。在实用角度之外，它们仍然带来了全新的体验和超乎想像的外形。

像乔布斯带来iPhone之后，那些苹果熟悉的软件、突破性的设计又在不断的在iPad、MacBook、Apple Watch上应用一样，特斯拉用「电动」、「软件」甚至是「自动驾驶」开始不断拓展新的领域，皮卡、全地形车，特斯拉在不断的打破新领域的既有规则。

特斯拉的下一个目标又会是什么？