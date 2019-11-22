京东国际正式亮相，将启动新一轮“超级百亿补贴”

11月22日消息，京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人、京东国际业务负责人韩瑞宣布，京东大进口业务进行战略升级，整合京东旗下跨境商品和一般贸易进口商品，正式推出国内首个全面专注于大进口业务的消费平台——京东国际，打造进口商品一站式消费平台。

韩瑞表示，“此次京东国际的推出，是在京东大进口业务不断深耕基础上的全新升级，从“新”出发的京东国际，将为消费者同步世界好物，带领他们重构对生活的美好想象。“

值得一提的是，此次京东国际亮相，将启动涵盖“黑五”等多个大促节点在内的新一轮“超级百亿补贴”，黑五进口好物狂欢季将作为此轮“超级百亿补贴”的首场大促活动。

京东国际还表示，将在消费场景、营销生态、品质和服务、招商四大维度全面升级。在购物场景上，京东国际将涵盖京东平台上的全部进口商品。此外，进口商品将会打标“京东国际”，提高用户挑选进口商品的准确性和便利性。

在营销方面，京东国际将打造进口商品营销新生态。京东国际将开设更多进口好物狂欢节；同时，通过借助站内外直播、短视频、图文等方式构筑更全面的内容营销方式，帮助消费者更加了解进口商品信息；此外，将开发出更多的社交电商玩法，借助京喜、明星店铺等形式，让消费者享受多样购物乐趣；同时，还将展开进口好物品牌溯源、工厂直播、探店直播、进口好物评选等活动，满足消费者进口商品消费品质不断提升的要求。

京东国际还针对进口商品的品质和服务进行了全新升级。京东国际发力服务保障领域，未来还将推出晚到必赔、破损包赔、针对京东PLUS会员还将推出7天无理由退货等多项服务。同时，京东国际还通过对商家进行全流程监管、专业化技术保障等措施，为消费者的进口商品消费权益保驾护航。

京东国际还将通过扩大招商，例如深入各地开展全球商家大会，发掘更多海外品牌，同时通过开放招商为海外品牌入驻京东国际构建绿色通道。此外，京东国际还将联合使馆搭建“国家馆”旗舰店，引入各国特色和差异化的商品。值得一提的是，商家入驻后，京东国际还有新商家成长计划，助力新品牌快速成长，从而带来更多新商品。