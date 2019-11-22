拖欠供应商货款、裁员欠薪！呆萝卜声明：将筹措资金度过难关

近日，有媒体爆料称，社区生鲜供应及配送平台呆萝卜出现拖欠供应商货款、裁员欠薪等情况。

呆萝卜官方微信发布声明称：由于经营不善导致资金紧张，公司日常经营受到重大影响。对此，我们对大家报以最诚挚的歉意。

呆萝卜方面表示：对于今天的局面，我们深感抱歉。最后，我们郑重承诺，呆萝卜将与各位一起努力寻求解决方案，筹措资金，帮助公司度过难关。

早在今年8月份，呆萝卜就被曝出大规模关店。随后呆萝卜发声明称“不实报道，将追究相关法律责任”。声明中还表示，9月份将在全国新开300家门店。

据企查查信息显示，呆萝卜隶属于安徽菜菜电子商务有限公司，该公司成立于2015年10月，法定代表人为李阳。呆萝卜是全国互联网生鲜电商平台，公司秉承“生鲜行业的变革者”的使命与初心,致力于社区生鲜新零售，创新采用“线上订线下取，今日订明日取”的互联网新零售经营模式。打造互联网社区生态，为千万中国家庭提供全品类新鲜健康品，让中国消费者不仅能吃得健康，更拥有健康的生活方式。

今年6月，呆萝卜刚刚宣布完成6.34亿元A轮融资，投资方为高瓴资本、晨兴资本。此前，2018年8月，呆萝卜宣布获得千万美元天使轮融资。

值得一提的是，呆萝卜在声明中称，自2016年创办以来，呆萝卜将门店从1家店拓展到1000家店，从1个城市拓展到19个城市，服务了数以千万的中国家庭。