电子烟禁令效果反噬，全美相关产品销售量猛增

电子烟公司在禁令中受到了打击，但又马上恢复了。

上个月，就在华盛顿州有望对调味型电子烟笔实施紧急禁令的前几天，该商品在全州范围内的价格下降了35%。

“商店的打折使得销售量开始猛增，”烟具销售系统Headset的创始人兼首席执行官Cy Scott说。一项旨在解决电子烟危机的禁令实际上让人们开始囤积电子烟。

来自大麻零售商店的销售数据显示，在华盛顿州、加利福尼亚州和科罗拉多州等已经实施了一些电子烟禁令的地区，电子烟的销售自8月以来一直在下滑。但是尽管有禁令存在，价格下跌仍确保了该产品的流通。

这是禁令带来的众多意想不到的后果之一。还有一项就是禁令的受欢迎度并不高。

美国总统特朗普尚未签署他在9月份承诺的对大多数调味电子烟实施的禁令。美联社报道称，他担心这一举动会流失选民。公众对这项禁令的看法几乎是分裂的。

不仅是特朗普，州议员们也在努力寻找正确的电子烟监管方法。一些人支持发布禁令，而另一些人则呼吁进行研究。到目前为止，华盛顿和马萨诸塞州已经采取了最严格的政策。大部分禁令都指向了电子烟笔，而不是大麻笔。例如，旧金山已经禁止销售电子烟笔，而大麻笔依然是合法的。

但是，雾化器和电子烟都与电子烟疾病有关。美国疾病预防与控制中心最近的一项研究发现，大麻的精神活性成分四氢大麻酚（THC）在电子烟或与电子烟相关的肺损伤死亡中占82%，而尼古丁占62%。但这并不意味着THC是有害成分。相反，它表明无论是电子烟还是雾化器，都有可能导致电子烟疾病。

正如Headset的数据所示，禁令之类的极端措施可能产生与预期相反的结果——推动了电子烟的销售。禁令还可能促使人们在黑市上寻找产品或自己制造产品，而许多与电子烟疾病有关的产品都来自黑市。

虽然媒体的报道为阻止电子烟销售做出了努力，但与电子烟相关的肺损伤病例仍在继续增加。11月8日至11月13日期间，至少又出现了100多例这种疾病。除阿拉斯加外，这种情况已经遍及了美国所有州。疾控中心已经确定了至少一种与疾病有关的“令人担忧的化学物质”——维生素E醋酸酯。无论是黑市商贩还是电子烟爱好者，他们都自己制作液体放入蒸汽中，通常他们用维生素E醋酸酯来稀释大麻油。

随着一些地区的商店清除了货架上现存的非法商品，一些制作大麻雾化器的品牌也受到了打击。

10月初，雾化器产品制造商Wildflower Brands的首席执行官William MacLean表示：“禁令导致我们的产品销售下降了50%。”那时，只有旧金山和马萨诸塞州的禁令生效，但是进一步禁令的推出促使大麻商店推迟下订单。他表示，他的企业不应该承担由于缺乏监管而带来的损失。他说：“我们的所有客户和所有代理商都没有发现任何问题，连媒体也没有报道过。”

他指出，英国拥有蓬勃发展的电子烟文化，但并未出现相关疾病的爆发，是因为英国的监管机构采取了更细致的措施，例如限制电子烟的容量，限制电子烟液体中的尼古丁含量，禁止咖啡因和牛磺酸等特定成分的使用。

但在美国和加拿大，由于缺乏对电子烟明确的规定，企业可以自由生产受欢迎但安全性不高的产品。MacLean指出，年轻人尤其容易被那些产生乳白色烟雾的电子烟所吸引。电子烟制造商渴望将添加剂加入其混合物中以产生这种效果。他说：“如果添加丙二醇，则会得到大量的白色烟雾，而且温度越高，蒸汽量就会越大。”

研究人员刚刚开始了解吸入丙二醇和电子烟中其他物质对人体健康的影响。研究电子烟和雾化器最困难的方面之一是，它们的成分各不相同，而且液体是随即蒸发的。哈佛大学研究员Yulin Hswen一直在追踪电子烟致病的多种根源，在本月初他表示：“从添加可口可乐到薰衣草精油等草本油，人们用电子烟吸各种各样的东西。”

这使得监管机构很难制定针对有害物质的法律。与此同时，研究人员知道有些东西是有问题的，比如维生素E醋酸酯。其他研究还指出了雾化器内金属部件也存在危害。约翰·霍普金斯大学在2018年的一项研究发现，电子烟用户吸入的蒸汽中含有“不安全”的金属，包括铅、铬和锰。随后的研究也得出了类似的结论。

MacLean说：“我们应该规范设备的质量，以确保没有危险的成分，例如铬元素。这种元素在一次性雾化器中到处都是，而所有人都知道铬会致癌。”

有一些州已经开始研究电子烟中的细节。科罗拉多州的大麻执法部门建议禁止在电子烟中使用三种添加剂：维生素E醋酸酯、聚乙二醇（通常在防冻剂和泻药中发现）和中链甘油三酸酯（在椰子油和棕榈油中发现）。但是，科学家还需要做更多的研究来找出哪些添加剂和金属是真正有害的。在疾病预防与控制中心对与电子烟有关的肺损伤的调查中，研究人员在测试的肺样本中没有发现植物油、石油蒸馏物、MCT油和萜烯。加利福尼亚州州长Gavin Newsom已要求加州公共卫生部提供指导，以提高人们对电子烟的认识，并制定新法规以缓解电子烟带来的潜在健康问题。他还呼吁执法部门打击向未成年人出售电子烟的商店和假冒产品的销售。

全面禁止电子烟和调味型电子烟的销售是不合法的，这不仅有可能伤害那些良好的经营者的利益，还会让他们在限制电子烟的使用上毫无作为。更具讽刺意味的是，对大多数的大麻电子烟公司来说，这些禁令可能只是销售上的一个小插曲。TILT Holdings的首席运营官Tim Conder拥有几家公司，专门生产和销售大麻雾化器及相关产品。他表示，自从禁令的风波过去之后，他的生意就稳定下来了。

他说：“我们明白收入会受影响，但我们已经在降价促进销售了。”