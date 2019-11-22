Y Combinator突然撤出中国，陆奇创业成立新基金接盘

11月21日，YC中国创始人陆奇表示，YC美国总部将停止中国分支的运营，YC中国这一品牌也将在近期停止使用。他同时表示，自己已成立新的基金，将独立于YC进行完全本地化自主运营，“奇绩创坛”也正式成为他的第一个创业项目。

陆奇表示，由于YC新领导层作了战略调整，将把YC全球所有的创业营活动都回归并集中在美国运营。“奇绩创坛和YC将能有效地互补合作——奇绩创坛在中国用完全本地化的YC模式专注地服务好中国早期创业公司，而愿意去美国3个月参与纯美国模式YC创业营的中国创业公司仍然有机会得到美国YC的服务。同时奇绩创坛将继续与YC共赢地合作，尤其与YC校友特别是YC在中国的校友合作。”

目前，奇绩创坛已经完成全面的准备工作——已经实施了独立的资本、独立的团队、独立的实体、独立的操作。

陆奇宣布，奇绩创坛(英文名字是MiraclePlus)已经开启了2020年春季创业营的招生。创业营的名字从“YC中国加速器”改名为“奇绩创坛加速器”（“原YC中国加速器”）。“我们将用相同的模式和更加有效的创业加速能力来迎接新一期创业营的报名企业。同时，除了偏重于种子轮投资的创业营产品之外，奇绩创坛还启动了全新的面向技术驱动型A轮公司的投资计划。”