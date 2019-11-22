主播经纪公司回应限制王思聪消费：被欠上百万，已卖房卖车发工资

IT之家11月22日消息 据老板联播报道，11月21日，上海熊猫互娱公司和实际控制人王思聪收到3条消费禁令，执行申请人为3家主播经纪公司。沈阳睿凡传媒和西安北国传媒回应称，熊猫互娱欠款超过上百万，主要是直播中礼物消费抽成没有结算，官司打一年多。

另据红星新闻报道，一位公司负责人说，公司本来与熊猫TV签订了合同，由公司提供主播在熊猫直播平台上直播。次月20日，熊猫TV向公司支付主播工资和公司提成。但是从2018年11月到今年2月，4个月的款项都没有支付。“熊猫欠了我们的钱，但是我们不能欠主播的钱。为了给主播发工资，我现在卖房卖车，能抵押能贷款的都贷了款，公司已经经营不下去了。后来的尾款还有六七十万，这笔钱对王董事长是小钱，对我们来说可是很大一笔钱”。

中国执行信息公开网显示，11月21日，上海市静安区人民法院对上海熊猫互娱文化有限公司发布3条限制消费令。限制消费令限制上海熊猫互娱文化有限公司及该公司（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）王思聪不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。执行申请人分别为西安北国文化传媒有限公司、沈阳市睿凡传媒有限公司、成都柿子君文化传媒有限公司。

而在之此前，中国执行信息公开网显示，11月19日，王思聪被北京市第二中级人民法院发布限制消费令。

据红星新闻消息，11月22日，北京市二中院召开执行主题新闻通报会，该案立案执行后，法院依法向被执行人王思聪送达了执行通知书及报告财产令，并对其名下财产进行调查，并查封王思聪名下的房产、车辆、银行存款等财产。