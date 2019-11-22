一部iPhone用五年，为什么你会变成手机厂商的“钉子户”

美国，加利福尼亚州利佛摩尔的一个消防局里，一盏发黄的灯泡每天都会迎来一批忠实「信徒」，他们抬头仰望的是一个多世纪前的钨丝灯带来的光亮，虽然微弱，但却给人温暖的感觉。

利佛摩尔这盏灯至今依然亮着

如果你去询问这盏灯的历史，对其了如指掌的消防队员会告诉你，自1901年安装以来，这颗小灯泡已经连续亮了118年，总计超过100万小时，打破吉尼斯世界纪录。如果你再问他这意味着什么，他或许会告诉你，这意味着老旧的产品不一定会过时。

和灯泡不同，对于我们每天都要使用的手机，很多人保持着「买新不买旧」、「旧就是过时」的观点。毕竟在摩尔定律推动下，硬件配置每隔一代就会大幅增强，旧产品很快就被淘汰，因此年年更新年年换新便成了常态。

但是，事实果真如此吗？

坚挺的「钉子户」

手机圈一直流传着「钉子户」的说法，不少人在手机使用两年、三年甚至更长时间后依然不愿更新设备，他们就像固执的守门员，任你芯片更新换代、相机一代更比一代强，只要手机使用稳定正常就没有变化的动力。

图自Unsplash

这种情况出现在各个品牌的产品中，虽然它们各有所长，却都有着相似之处：外观设计符合习惯、硬件配置全面均衡、系统生命周期长久，人们习惯称其为「水桶机」。这些水桶机发布之后往往销量可观，却也为后续埋下隐患。

2017年，一段「我如何自己制造一台iPhone-在中国」的视频在YouTube爆红，在这则播放量超过两千万的视频中，美国人Scotty Alan从神奇的深圳华强北买到了一台iPhone 6S的所有零件（甚至还有包装盒）。当他认真组装并成功开机后，不少人调侃这可能是「美国人组装的第一台iPhone」，但最让大家惊讶的，是所有零件竟然只花了300美金。

图片来自 Strange Parts

这则视频如此受人关注并不仅仅是因为华强北的强大，还有人们对于iPhone 6S的喜爱。数据调查机构Statista的统计显示，在iPhone 6S系列发布两年之后，其用户规模依然占iPhone总用户的14.5%，作为一款销量上亿的机型，这个数字意味着有许多用户没有换新动力，成了所谓的「手机钉子户」，但Scotty的视频让他们感到自豪，因为他们宁愿更换配件也不愿意彻底换新，这种行为其实更加环保，正如Scotty所说：

「我为苹果的工程师感到惊讶，iPhone的维修和循环是非常简单的事情，我认为苹果的确应该为此感到骄傲，因为他们的手机不必通过垃圾填埋来结束生命。」

数据来自Statista

不止是苹果，随着智能手机的普及，越来越多厂商遇到了「钉子户」。一方面，他们的存在是对品牌价值的一种肯定，既保持了产品忠诚度，也为环保贡献了力量。但另一方面，这意味着购买新品的用户减少，新品销量下降，不但会对庞大的手机供应链造成影响，甚至可能造成工人失业，走向可怕结局。因此，「手机钉子户」又总让厂商头痛，他们开始尝试各种新的办法。

「怪圈」难题

如同利佛摩尔的钨丝灯一样，厂商们很早就发现，「经久耐用」这样的标签听上去是对产品的肯定与称赞，但背后却可能延缓发展甚至导致经济萧条。而一旦人们没有动力更新换代，厂商很容易陷入被动。

自iPhone 4S以来，iPhone的系统支持时间都很长，数据来自Statista

这样的「怪圈」促成了计划报废理念的诞生，即通过设计有限寿命的产品来提高产品的长期销量，从而刺激消费。通用汽车公司最早尝试这样的方法，他们在车型设计上进行变更以说服人们每年更新，而在当时的报纸上则渐渐出现了这样的论调：

「耐用是过时的想法，如果商品损耗不够快，工厂就会失去订单，导致工人失业。」

舆论将人群分成了两部分，一些人自然而然接受了这样的观点，另一些人则认为这是一种误导。但无论如何，计划报废的办法让厂商得以喘息，他们开始通过各种人为方式操控产品的生命周期，在手机领域，计划报废的方式你或许经历过不少。

你可能经历过，明明自己使用手机小心翼翼，却总是会越来越卡；你也可能经历过，明明手机换一个零件就修好，却偏偏因为厂商禁止而被变成「砖头」；你还可能经历过，明明手机刚买一年，却已经和新系统无缘......所有这些，都或多或少受到计划报废策略影响。但是，当厂商成功让一部分「钉子户」放弃挣扎更换新机时，却激起了另一部分人的反抗。

2016年2月，很多iPhone用户遇到了一个大麻烦，一些人在对Touch ID Home键进行第三方修理后，发现一旦升级iOS系统，iPhone就会遇到「Error 53」错误导致手机「变砖」。这一事件被《卫报》报道并迅速发酵，有人提出，假如自己手机屏幕出现问题找人修理，不小心弄坏了指纹识别传感器，但他愿意继续使用这台功能不完整的手机，这样的情况下难道苹果也要让手机「变砖」？苹果对于iPhone的严格控制激起了很多用户的愤怒。

事发之初，苹果没有给出合理的解决方案，只是以保护用户安全为由解释了这一情况，但这显然不能说明他们没有错，iFixit创始人Kyle Wiens谈到：「一方面手机提示要升级系统，另一方面又没有告知可能存在的风险，导致最后变砖。」这种情况显然不能让人接受。由于iPhone用户数量庞大，有不少人遇到了相似的问题，「Error 53」事件迅速扩大，越来越多iPhone 6「钉子户」要求苹果解决这个问题。

为此，当时就有用户决定做出集体诉讼，认为苹果对iPhone平台控制过多，并向苹果索赔至少500万美元。这件事逐渐演变成一场用户对苹果计划报废策略的抗争。最终，这场抗争换来了好结果，苹果公司向公众道歉并进行系统升级，解决了手机「变砖」的问题，随后开放了400个第三方维修机构，让用户无需再到Apple Store就能完成手机维修。

「Error 53」这样的事件很多，也不仅仅只有苹果遇到，对于厂商来说，计划报废就像一个怪圈，虽然让它们能不断推出新产品占领市场，促使人们更新换代。但也把另一部分人推到对立面，让他们失望，并渐渐开始警惕。比如，即便苹果进行iOS系统更新，总会有老用户坚守在旧系统的阵地，他们面对新功能不为所动，还会发自内心认为一旦更新就会导致手机变慢变卡，这样的副作用，促使厂商开始尝试更多新的策略。

构建新「生态」

对于苹果这样要打造持久生命力的品牌来说，计划报废并不是唯一选择。尽管iOS生态有强大的吸引力，但在没有发掘出用户痛点的情况下，维持「钉子户」对品牌的好感愈发重要。

正因如此，我们能看到即便是2015年推出的iPhone 6S和iPhone SE依然支持最新的iOS 13，也能看到苹果对于老设备出现的问题也会非常在意，如今，手机厂商开始越来越在意自己的生态体系。

图自Unsplash

大家对于「生态」的理解，往往是对其丰富的硬件打造的完整体验。比如在苹果身上，从iPod、MacBook，到iPhone、iPad，再到如今的Apple Watch、AirPods......通过扩展产品的边界，苹果控制了更长的用户时间。这样一来，即便你是iPhone「钉子户」，或许也会因为更好用的iPad、更强大的AirPods而继续为苹果产品买单，如此一来便可以突破怪圈的「封锁」。

但还不止如此，我们看到的生态还包括更加激进的苹果订阅服务，比如针对游戏人群的Apple Arcade、针对音乐人群的Apple Music、针对影视娱乐的Apple TV+，它们看似不如硬件产品来的那样猛烈，却很容易让人更加深入苹果生态，作为「钉子户」的用户即便不打算更新手机，却也可能因为这些服务而更加投入苹果的怀抱，最近来自外媒的报道称，苹果很可能将游戏、音乐、影视订阅整合在一起，如果真的如此，那或许更能唤起这些人的热情。

图自Apple官网

类似的情形如今也经常出现在国内厂商身上，无论是小米打造的以小爱同学+米家IoT设备为核心的生态服务，或是华为、荣耀想要建立的智慧生活平台，手机逐渐变成一个入口，即便「钉子户」们不愿意更新换代，却依然可能停留在某一生态圈内，为厂商发展带来动力，这也从另一角度打破了计划报废的困境，促使它们发现新的创新点。

因此，回过头来思考，我们会发现手机厂商和「钉子户」的争斗并不是件坏事，乔布斯曾说「人们不知道想要什么，直到你把他摆在他们面前。」对大多数消费者来说，科技的发展总是快于他们的生活，而真正创新的公司，一定能抓住用户痛点突破怪圈，就像利佛摩尔消防局里那盏灯一样，经久耐用不是它的缺点，因为只要它还亮着，就能照亮角落的黑暗。