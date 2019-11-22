比尔·盖茨访问中国：推动解决全球健康与发展领域重大问题

11月22日晚间消息，2019年11月20日至21日，比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨再次来到北京，这是他自2017年以来连续三年访问中国，凸显了中国在盖茨基金会全球战略中的重要地位。比尔·盖茨此行的主要目的是与中国的伙伴共同探讨，如何通过合作与创新，推动解决全球健康与发展领域的重大问题。

深化合作，呼吁推广新型结核病综合防治模式

11月20日，比尔·盖茨参加了国家卫健委—盖茨基金会结核病防治项目十周年研讨会。自2009年起，国家卫健委与盖茨基金会合作开展了“中盖结核病防治项目”，以提升中国结核病的防控质量。此次研讨会旨在探讨项目开展十年来取得的进展与经验，并呼吁进一步推广创新型的结核病综合防治模式，以支持“健康中国2030”计划，加速实现2030年终止结核病流行的可持续发展目标。双方还签署了《中国国家卫生健康委员会与比尔及梅琳达·盖茨基金会关于结核病防治合作的谅解备忘录》。国家卫健委主任马晓伟与比尔·盖茨共同出席本次活动。

国家卫健委主任马晓伟在致辞中表示：“中盖结核病防治项目十年合作是近年来国际医疗卫生领域合作的又一范例。项目紧跟国际结核病防控策略的发展，与时俱进，代表着全球结核病防控的潮流和趋势；结合中国的实际，紧密围绕国家防控规划开展顶层设计，因地制宜，因病施策；以创新的理念和技术为切入点，作为推进防治工作发展的重要动力，是项目取得成功的关键因素。”

“我很高兴地看到，中国为实现2030年可持续发展目标中的结核病防治目标所作出的承诺和努力。全面实施国家卫健委的新型结核病防控模式有助于中国达成这一目标。”盖茨基金会联席主席比尔·盖茨表示，“我期待看到中国向世界展示如何在全国范围内推行这些创新方案。我也相信和期待，中国有能力研发出新一代结核病疫苗、药物和诊断工具，从而提升中国和世界各地数以百万计人口的健康和福祉。”

过去十年中，盖茨基金会和国家卫健委通力合作，分三个阶段进行探索和实施，目前已建立了可操作、可持续、可复制的结核病综合防治模式。2016至2019年，中盖结核病防治项目在浙江、吉林和宁夏三个省全面推广了综合防治模式，覆盖人口达9000万，助力三个省份提前实现了国家结核病防治十三五规划的主要指标，疾病防控效果和社会效果均得以显现。下一步，国家卫健委与盖茨基金会还将深化合作，推广中盖结核病防治项目取得的经验。

与国家自然科学基金委续签谅解备忘录，支持中国发挥创新潜力

11月21日，中国国家自然科学基金委员会与盖茨基金会续签谅解备忘录，旨在进一步支持和开展科学技术研究合作，以应对重大的全球健康与发展挑战。自然科学基金委主任李静海和比尔·盖茨共同出席了签约仪式。

根据新签署的谅解备忘录，自然科学基金委和盖茨基金会将继续共同遴选并资助优秀科研项目，涵盖的领域包括为主要传染性疾病寻求解决方案，降低孕产妇及儿童死亡率，提升科研成果转化能力，推动农业、食品及营养方面的科研合作，以及其他能够惠及中国和其他发展中国家贫困人口的科研项目，以支持联合国可持续发展目标的实现。

“自然科学基金委与盖茨基金会有着共同的目标，那就是为人类建设更美好的未来。”李静海说，“我们相信，随着谅解备忘录的续签，我们可以更加密切而广泛地合作，以应对全球挑战，实现联合国2030年议程设定的可持续目标。”

比尔·盖茨表示：“对于全球健康与发展领域的诸多世界性难题来说，想要依靠我们现有的技术和方法来解决它们是不现实的，这就是为什么我们需要创新，这就是为什么与中国国家自然科学基金委这样的伙伴关系如此重要。盖茨基金会期待着与来自中国和世界各地的科学家合作，解决重大的全球性问题。”

自然科学基金委和盖茨基金会于2015年10月签署首份谅解备忘录，并在2016年初推出“中国大挑战”项目。自项目推出以来，目前已有针对结核病和艾滋病的四个项目获得批准和资助。

探讨如何通过技术创新和政策创新应对气候变化

11月21日下午，比尔·盖茨在北京出席了第二届彭博创新经济论坛。作为论坛的顾问委员会成员，盖茨主要探讨了气候变化问题和应对措施，他在发言中表示，应对气候变化的解决方案必须从两方面入手：既要减缓温室气体排放，也要积极适应气候变化的影响，两者都依赖于创新——不仅包括技术创新，也需要政策创新。当然，对于扼制气候变化这样的全球挑战，必须依靠合作才能解决，而且我们比往任何时刻都更需要合作。

气候变化一直是盖茨本人关注的议题，盖茨基金会也一直在探索如何才能帮助那些受气候变化影响最大的贫困人群，尤其是撒哈拉以南非洲国家的5000万小农户。盖茨曾于今年6月发表在《人民日报》的署名文章中表示，全球有少数几个国家以小农户为主导，在提高作物产量、摆脱贫困上做得非常成功，中国就是其中之一。在帮助小农户应对气候变化这个问题上，很多国家，特别是撒哈拉以南非洲国家，能从中国农民和科学家身上学到很多东西。

气候变化是一个全球问题，也需要全球协作，盖茨表示：“我们需要多国科学家加强协作，并为他们所从事的农业研发提供更多支持，也要积极资助国际农业研究磋商组织这样的机构，它是全球最大的农业科学家网络。”

陈竺会见比尔·盖茨

11月20日，全国人大常委会副委员长、中国红十字会会长陈竺在中国红十字会总会会见了比尔·盖茨，双方对各自正在进行的重点项目进行了介绍和交流，对未来如何共促全球健康进行了深入思考和探讨。双方对各自正在进行的重点项目进行了介绍和交流，对未来如何共促全球健康进行了深入思考和探讨。陈竺对比尔·盖茨的到访表示欢迎，对盖茨基金会为中国公共卫生及发展领域提供的帮助表示感谢，并向比尔·盖茨介绍了中国红十字会目前在包括“一带一路”沿线国家在内的其它国家和地区所开展的抵御疾病方面的项目和成果，以及中国国内在促进健康方面所作出的工作和努力。他表示，非常希望以及欢迎盖茨基金会能够加入到这些项目中来。

比尔·盖茨对中国自身在预防疾病等方面所作出的努力，以及帮助其它国家和地区抵御疾病所作出的贡献表示肯定和赞赏，同时也积极评价中国红十字会目前正在开展的一些疾病防治项目。他希望中国未来能为促进全球健康作出更大的贡献。

中国红十字会副会长于福龙、盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺参加会见。

比尔·盖茨此行的一系列活动均围绕盖茨基金会在中国的重点工作领域展开，充分体现了基金会对中国的长期承诺。通过不断深化与中国伙伴的合作，盖茨基金会致力于支持中国应对国内现有的公共卫生和贫困挑战，不断提升健康和发展领域的创新实力，为促进中国人民的健康和福祉做出更大的贡献，同时支持中国分享成功经验，成为更强有力的全球健康与发展合作伙伴。