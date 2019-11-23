Facebook版“微信支付”来了

11月12日，Facebook在其官方博客上宣布正式推出移动支付服务Facebook Pay。

Facebook Pay将可用于Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp这三大Facebook旗下应用，具体功能包括支付、捐款、转账。本周起，Facebook Pay将率先在美国区的Facebook Messenger上线，未来会扩展到不同国家和地区以及Instagram和WhatsApp上。

Facebook Pay支持绑定大多数的信用卡、借记卡以及PayPal，付款过程由PayPal、Stripe和其他公司合作处理，未来可能会加入「指纹支付」和「面部识别支付」等支付方式。Facebook表示，Facebook Pay和将要推出的数字钱包服务Calibra 是不同的服务，后者用于数字加密货币Libra的结算。

受此消息的影响，Facebook股价在11月12日收盘时大涨2.56%，报194.47美元/每股。

背靠40亿用户

PayPal、Apple Pay、Google Pay、Square……在移动支付工具这一市场，Facebook姗姗来迟。但Facebook Pay的产品思路和其他支付工具并不相同。

目前在全球范围内流行的网络支付工具，大抵可以分为三类：PayPal、Square等独立的支付工具；苹果、Google和三星等绑定操作系统和硬件（智能手机为主）的支付工具；以及微信支付为代表的，以社交网络为基础的网络支付工具。

Facebook Pay显然与微信支付更为相似，它有着Facebook旗下三款社交应用的海量用户作支撑。腾讯与之不同的是，微信支付与QQ钱包虽然同为财付通旗下的支付工具，但因为社交网络的账号体系彼此隔离，两款支付工具之间也相对独立。但Facebook则在Facebook Messenger、Instagram和WhatsApp里使用同一种支付方式。Facebook Pay不是一个应用，也不是某个应用的内嵌程序，它是Facebook不同软件中的一种通用的支付方式。

▲截止至7月，全球社交平台用户数量排名|We are Social 2019

目前，Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp这三大应用总计共有近40亿用户，因此尽管Facebook没有如苹果、谷歌、三星一样的硬件软件系统作支撑，它的用户群体依然十分庞大。

绕不开的隐私和Libra

近年饱受隐私问题质疑的Facebook，在推出一项横跨集团内三大平台，用户量覆盖近40亿用户的支付服务时，绕不开的一个问题即是：Facebook将如何保管和使用这些交易数据？

Facebook表示，Facebook Pay将收集用户的交易历史、付款明细和联系方式，信用卡数据将被加密，用户可以选择是否共享这些数据。从Facebook Pay交易中收集到的数据可能用于Facebook旗下平台的广告投放。在公告中，Facebook举例称「若您在Facebook Marketplace上使用Facebook Pay购买了一双棒球手套，那您可能会在平台看到棒球棍的广告。」但除非用户主动分享这些数据，否则Facebook Pay不会把数据公开。

另一个Facebook Pay值得注意的点是这项服务和Facebook筹划已久的加密货币Libra，以及围绕Libra的数字钱包服务Calibra无关。因为Facebook Pay是建立在「现有的金融基础设施合作伙伴关系」开展的金融服务。而Libra自诞生起，走向的则是截然相反的道路。

自Facebook在6月18日发布Libra白皮书后，遭到了全世界范围内，多国中央银行、政府、监管机构的质疑和反对，从7月美国开始不断就Libra举办听证会；9月法国、德国宣布抵制Libra货币；上个月底，以法国为首，德国、意大利、西班牙、荷兰联手反对Libra在欧洲推行，这五个国家正在鼓励欧盟各国政府完全禁止Libra。

在商业领域，自十月起，PayPal、Visa、Mastercard、Stripe、Booking、eBay陆续退出基于Libra货币推出的非营利项目管理组织Libra协会（Libra Association）。其中Libra项目负责人大卫·马库斯（David Marcus）还曾经是PayPal的总裁，马库斯表示「发卡机构退出项目短期内对Libra的发展不是好消息，但某种程度是一种解放。」在10月23日的国会听证会上，当被问及为何不做一个Facebook版的支付宝，扎克伯格表示美国的金融服务基础设施已经过时，Libra试图「重建」。

▲Libra协会28家初始成员，PayPal，Mastercard、Visa、eBay、Stripe、Mercado Pago和Bookings Holdings已经退出〡Libra官网

「重建」新金融服务体系的Facebook看来道阻且长，它选择利用起「已经过时」的金融服务基础设施，推出了Facebook版的支付宝——Facebook Pay。有趣的是，支撑起这项金融服务的正是此前陆续退出Libra项目的平台。

Facebook Pay的发展离不开Facebook对旗下社交版图的整合，它也是其中重要的一块拼图。但它如何面对在支付领域耕耘多年的PayPal、Apple Pay、Google Pay等对手的竞争，如何在已告知用户「我们将利用你的支付数据给你投放广告」的前提下，争取到用户的信任，就已披露信息来看，Facebook Pay至今还未展现出可以让用户使用这项服务的充分理由。

打通三大平台

Facebook Pay跨平台同时「内嵌」在Facebook版图中，它或许正是扎克伯格在年初时，提到Facebook想要把旗下几大平台整合的重要一步。

今年1月，据《纽约时报》报道，Facebook计划整合Facebook Messenger、Instagram和WhatsApp。三个平台将保持独立运营，但在用户数据和功能上将有更深入地连接。

在3月，扎克伯格发文表示，希望在Facebook和Instagram上引入WhatsApp已有的点对点加密聊天功能。他亦表示，希望给用户一个选择，可以选择打通Facebook Messenger、Instagram Direct（私信）、WhatsApp三个即时通讯服务，以及用户在一个平台发布动态，其他平台自动同步接受互动消息。

11月5日，Facebook发布了全新的品牌Logo。新的品牌Logo用了可变色的设计，旨在匹配Facebook旗下的不同服务，比如在WhatsApp页面，该Logo会变成绿色，在Instagram页面则会变成紫色，而在Facebook页面还是传统的蓝色。Facebook首席营销官安东尼奥·卢西奥表示：「人们应该知道他们使用的产品是哪一家公司开发的。」

▲Facebook新品牌Logo|Facebook

这次Facebook Pay的发布，可以说是Facebook在打通三大平台上，迈出了第一步。