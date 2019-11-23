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电子烟一纸禁令，15万人饭碗不稳

2019/11/23 7:22:56来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪美股11月23日消息，美国一家电子烟行业贸易组织周五发布的报告称，美国如果出台调味电子烟的禁令，可能导致逾15万人失业，直接销售额损失或达84亿美元。

两个月前，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的政府宣布了一项全面计划，禁止市场上销售除烟草口味以外的所有电子烟，但尚未做出最终决定。

特朗普将于周五会见包括行业代表在内的一系列团体组织，讨论收紧电子烟监管的问题。

支持这项禁令的人指出，吸食电子烟的青少年数量急剧增加，他们被带有甜味和水果味电子烟吸引，与此同时，与电子烟相关的疾病也在激增。

美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的一项调查显示，超过27.5%的美国高中生吸食电子烟，高于2018年的20.7%。

然而，电子烟公司则反对这一禁令，称他们的产品不适合儿童，这将影响该行业创造的数个就业机会。

据一份为电子烟技术协会（vapor Technology Association，VTA）编写报告称，如果调味电子烟禁令得以通过，美国13480家独立电子烟商店中的大多数将不得不关闭。

报告称，在独立的分销链中，近92%的电子烟口味都是非烟草味，该禁令还可能造成224亿美元的经济活动损失。

VTA拥有包括电子烟制造商、零售商和分销商在内的一千多名会员。

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关键词：电子烟

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