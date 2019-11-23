分析师：特斯拉Cybertruck皮卡“太奇怪”，福特莫慌

北京时间11月23日消息，特斯拉（Tesla）首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）在周四晚间揭开了该公司首款皮卡Cybertruck的面纱，然而华尔街分析师对其惊人造型却很不感冒。

“特斯拉的Cybertruck看起来很奇怪……真的很奇怪。”伯恩斯坦分析师托尼-萨科纳吉（Toni Sacconaghi）在题为《疯狂的马斯克，狂暴之路（Mad Musk，Fury Road.）》的投资者简报中表示：“马斯克曾警告投资者，特斯拉的新款皮卡将充满未来感，就像赛博朋克电影《银翼杀手》一样。他真的没开玩笑”。

一些分析师认为，Cybertruck的非凡外观将成为其主要卖点。

Canaccord Genuity的杰德-多斯海默（Jed Dorsheimer）表示：“虽然造型的好坏永远是主观的，但我们相信独特和未来感的设计会引起消费者的共鸣，从而带来了稳定的需求。”

然而，持怀疑态度的分析师并不认为Cybertruck将成为皮卡市场的主要竞争对手。瑞士信贷（Credit Suisse）表示，福特和通用汽车等公司“可以松一口气了。”Cowen分析师杰弗里-奥斯本（Jeffrey Osborne）表示，“特斯拉似乎急于推出Cybertruck。”

奥斯本说：“马斯克几个月来一直对他的《银翼杀手》灵感设计充满热情，但我们仍然惊讶于他对这一设计的未来主义态度，并相信它会粉碎他的梦想。”

伯恩斯坦给予特斯拉持平大盘评级，目标价为325美元。Cowen则给予特斯拉落后大盘评级，目标价仅190美元。

特斯拉股价周五大跌逾6%。福特汽车股价则上涨逾1%。