美股小幅收高，电动皮卡Cybertruck缺乏吸引力特斯拉下跌6.14%

北京时间11月23日消息，特朗普表态称对国际贸易关系前景感到乐观，美国制造业、服务业及消费者信心等数据强劲，拉动美股小幅收高。截至收盘，道指涨109.33点，涨幅为0.39%，报收27875.62点；标普500指数涨6.75点，涨幅为0.22%，报收3110.29点；纳指涨13.67点，涨幅为0.16%，报收8519.88点。

▲特斯拉公布电动皮卡，股价反下跌6.14%

美国主要科技巨头涨跌不一，脸书涨0.45%，亚马逊涨0.63%，苹果跌0.09%，NetFlix跌0.39%，Alphabet跌0.46%，微软涨0.07%。

中国主要科技股多数上涨，网易涨5.44%，爱奇艺涨2.22%，拼多多涨7.63%，微博涨0.65%，腾讯音乐跌1.2%，阿里巴巴涨1.04%，京东跌0.68%，趣头条跌5.28%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：品钛（涨21.43%），趣店（涨10.73%），无忧英语（涨8.89%），瑞幸咖啡（涨6.8%），拍拍贷（涨4.37%），携程网（涨4.26%），斗鱼（涨3.41%），500彩票网（涨3.41%），流利说（涨2.86%），触宝（涨2.73%），简普科技（涨2.41%），虎牙（涨1.97%），陌陌（涨1.89%），58同城（涨1.88%），搜狐（涨1.81%），兰亭集势（涨1.69%），迅雷（涨1.6%），前程无忧（涨1.51%），正保教育（涨1.5%），新浪（涨1.39%），如涵控股（涨1.0%），新东方（涨0.74%），小牛电动（涨0.56%），唯品会（涨0.5%），优信（涨0.4%），畅游（涨0.21%），易车网（涨0.13%），宝尊电商（涨0.11%）。

与上一交易日持平的公司包括：欢聚时代。

下跌的公司包括：网易有道（跌0.07%），嘉楠科技（跌0.11%），世纪互联（跌0.13%），百世（跌0.18%），搜狗（跌0.2%），中芯国际（跌0.31%），寺库（跌0.34%），搜房网（跌0.5%），聚美优品（跌0.51%），好未来（跌0.57%），猎豹移动（跌0.61%），汽车之家（跌0.61%），UT斯达康（跌0.67%），中通（跌0.77%），乐信（跌0.78%），1药网（跌1.35%），人人公司（跌1.71%），哔哩哔哩（跌1.95%），蔚来（跌2.02%），达内科技（跌3.03%），小赢科技（跌3.33%），华米（跌3.45%），凤凰新媒体（跌4.03%），宜人贷（跌4.38%），乐居（跌6.67%），金融界（跌6.81%），途牛（跌6.88%），云米（跌10.37%），信而富（跌10.78%）。

▲途牛业绩变化趋势

发布第三季度财报后，市场对途牛财报的反应似乎不够积极，过去一周股价累计下跌6.4%至2.76美元。虽然每股亏损有所扩大，但途牛营收比预期高出7.3%。考虑到最新财报，3名分析师预期2020年途牛营收将达到24.3亿元，比过去12个月增长5.4%，每股亏损将扩大到1.24元——高于发布第三季度财报前的预期，这表明途牛发布第三季度财报后，分析师对其业绩更没有信心了。分析师没有改变对途牛25.25元的目标股价，表明业务的执行符合预期。分析师给出的途牛目标股价最高为27.97元，最低为25.01元。幅度相对较窄，意味着途牛未来的业务相对容易估值，或分析师对其前景有清晰的认识。另外，分析师预计明年途牛同行营收将增长7.1%，这意味着途牛营收增长速度将低于行业平均水平。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：速汇金（涨5.14%），黑莓（涨4.87%），Groupon（涨3.68%），Yelp（涨3.28%），Fibit（涨2.69%），LendingClub（涨1.71%），惠普公司（涨1.48%），诺基亚（涨1.48%），Spotify（涨1.32%），西部数据（涨1.3%），Snap（涨1.19%），iRobot（涨1.06%），GoPro（涨1.0%），恩智浦（涨0.84%），Box（涨0.82%），Twitter（涨0.81%），Slack（涨0.81%），美光科技（涨0.7%），eBay（涨0.52%），摩托罗拉系统（涨0.48%），IBM（涨0.37%），英伟达（涨0.34%），Uber（涨0.34%），爱立信（涨0.33%），赛门铁克（涨0.31%），甲骨文（涨0.28%），艺电（涨0.18%），Adobe（涨0.17%），VMware（涨0.1%），思科（涨0.02%）。

与上一交易日持平的公司包括：Zynga。

下跌的公司包括：SAP（跌0.01%），Salesforce（跌0.04%），博通（跌0.1%），戴尔科技（跌0.19%），高通（跌0.26%），索尼（跌0.52%），Lyft（跌0.64%），PayPal（跌0.76%），AMD（跌0.94%），英特尔（跌1.05%），动视暴雪（跌1.21%），Pinterest（跌2.2%），特斯拉（跌6.14%）。

由于星期四晚上公布的Cybertruck电动皮卡低于市场预期，星期五特斯拉股价遭遇下跌。常规交易中，特斯拉股价下跌21.79美元，跌幅为6.14%，报收于333.04美元。投资者曾预期特斯拉被大肆炒作的电动皮卡，能挑战福特、通用汽车、菲亚特克莱斯勒热销（利润率很高）的全尺寸皮卡，但特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)显然不是这样想的。虽然行驶里程和车厢容量给人留下深刻印象——符合人们对特斯拉产品的预期，但Cybertruck的设计和奇怪的特性都强烈表明它将是一款小众产品，还有许多开发工作尚未完成。至少现在的状态表明，Cybertruck不是一款面向皮卡用户的皮卡，这意味着它的销量无法和传统皮卡媲美，投资者似乎因此修正了他们的预期。但值得关注的一点是，特斯拉称Cybertruck最早要到2021年末才能交付，届时，福特和通用都将推出电动皮卡。目前要预测电动皮卡市场的竞争有多激烈还为时过早，但至少目前汽车投资者认为，特斯拉错失了一个机会。