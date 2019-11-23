WeWork董事长给员工打气：2023年自由现金流转正

凤凰网科技讯北京时间11月22日消息，WeWork新任执行董事长马赛洛·克劳尔（Marcelo Claure）星期五召开公司全员会议，阐述了让陷入困境的公司重回正轨和扭亏为盈的计划。

CNBC获悉，在逾1个小时的会议上，克劳尔畅谈了WeWork价值，并表示公司需要重新获得用户和公众信任。星期四，WeWork宣布裁员2400人，占比达到19%。

克劳尔还披露了WeWork的战略计划。WeWork计划2021年实现调整后EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）盈利，2023年实现自由现金流转正。这意味着，即使净利润仍然为负数，WeWork核心业务利润率将进一步提升。

目前，WeWork仍然在烧钱，第三季度亏损12.5亿美元，远远高于上年同期。WeWork巨亏“吓到”了公开市场投资者，迫使它9月份撤回了其IPO（首次公开招股）计划。WeWork最大外部股东软银迫使联合创始人亚当·诺伊曼（Adam Neumann）下课，并提供救助资金。

WeWork仍然计划在全球范围内增加办公空间，并从软银引进更多高管。克劳尔星期五表示，公司已经从软银引进两名高管：迈克尔·布西（Michael Bucy）担任首席改革官，拉尔夫·文策尔（Ralf Wenzel）担任首席产品/体验官。WeWork还聘请阳狮集团前CEO担任临时首席营销/公关官。

克劳尔还阐述了WeWork的6项工作重点：其中包括专注于核心的办公空间共享业务，排行高质量的用户和员工体验，改善与房东和地产经纪的关系，在不牺牲利润的前提下明智地拓展新市场，增加更多创收途径。

克劳尔还说，WeWork计划以所有者的心态运营业务，这意味着它将致力于财务纪律、制定更清晰的目标，承担更大的责任。

克劳尔在会议上还接受了员工提问，诺伊慢成为一个绕不开的话题。自诺伊曼9月份离职以来，WeWork因向他提供价值至多达17亿美元的遣散费受到批评。

软银还在为WeWork选聘新任CEO。此前有媒体报道称，软银集团董事长孙正义曾在与WeWork高管举行的一次闭门会议上表示，他希望WeWork能在2021年之前扭亏为盈。