特斯拉电动皮卡Cybertruck五大未解之谜：在哪里生产？卖给谁？

北京时间11月23日消息，特斯拉电动皮卡Cybertruck在周五的全球首秀夹杂着欢呼声和批评声，也让底特律汽车制造商们松了一口气。

这一未来主义味道十足的皮卡看起来就像一个大型金属梯形，和许多人的期待相去甚远，它所采用的极化设计只能在科幻电影里看到。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在发布会上的介绍，Cybertruck的生产过程预计更类似于传统汽车，而非卡车。

“卡车的设计在很长时间内千篇一律，”马斯克在特斯拉设计中心举行的发布会上表示，“100年来，卡车的设计基本一个样。我们希望尝试一些不同的东西。”

在Cybertruck登台展示前，马斯克吐槽皮卡汽车在上个世纪缺少设计变化，并专门点出了雪佛兰、福特以及Ram的皮卡，这三个品牌占据了绝大多数皮卡销量。

华尔街和行业分析师认为，正如特斯拉股价在周五下跌6%所预示的那样，Cybertruck在2021年底生产前仍然存在一些悬而未决的重大疑问。

设计变革？性能更强大？

在Cybertruck发布会开始时，一位以全息图呈现的女子将Cybertruck称之为“汽车样式和功能史上的最大演变”。然而，一些人对于这两个断言存在质疑。

“极化”(Polarizing)一直是外界描述Cybertruck的设计时最常用的词汇，它的设计灵感来自电影《银翼杀手》。

“几个月来，马斯克一直对于这一受到《银翼杀手》启发的设计感到欢欣鼓舞，但是他在Cybertruck未来主义风格上的推进程度依然令我们感到惊讶，我们相信这可能会粉碎他的梦想。”投行Cowen分析师杰弗里·奥斯本(Jeffrey Osborne)在周五写给投资者的报告中称。

Cybertruck

奥斯本认为，特斯拉似乎仓促发布了Cybertruck，因为后视镜和挡风玻璃的雨刮器等许多汽车部件都缺失了。这些部件和汽车的制造质量使得一些人相信Cybertruck只是一辆概念车，而不是实际生产车型。

和预期的一样，Cybertruck的性能配置令人印象深刻，时速从0加速到60英里(约合97公里)最快只需2.9秒，牵引能力超过1.4万磅(约合6.4吨)，最高时速为130英里(约合209公里)，续航里程根据车型的不同介于250英里(约合402公里)至500英里(约合805公里)之间。

“尽管Cybertruck看起来十分强大，但是我们并不认为特斯拉能够进入核心市场，这里已经有许多性价比很高的汽车。”加拿大皇家银行资本市场分析师约瑟夫·斯帕克(Joseph Spak)在周五发给投资者的报告中称。

根据马斯克的展示，Cybertruck在牵引能力上超过了行业领先的福特F-150，在速度上击败了保时捷911。

卖给谁？

Cybertruck预计不会吸引数百万传统卡车买家，后者在去年占据了美国汽车销量的近五分之一。

分析师认为，Cybertruck实质上只是一款小众车型，可能会吸引当前特斯拉车主和有影响力的人(名人和对流行文化感兴趣的人)，但它不是一辆大众市场车型。

“它充其量是一款小众产品，不会对当前我们已知的皮卡市场构成任何威胁。”汽车价值评估媒体“凯利蓝皮书”(Kelley Blue Book)高级执行编辑马特·德伦佐(Matt DeLorenzo)表示。斯帕克把Cybertruck称之为“注重环保的千禧一代的悍马”。

特斯拉发布了三款Cybertruck车型：单电机后轮驱动版售价3.99万美元、双电机全轮驱动版售价4.99万美元、三电机全轮驱动版售价6.99万美元。特斯拉已开始在其网站上接受Cybertruck的预订，要求支付100美元的订金。

首秀“翻车”、玻璃易碎？

卡车本应该很强悍，但是特斯拉似乎把它带到了另外一个级别上。

在昨天的发布会上，马斯克表示Cybertruck采用的“超硬30x冷轧不锈钢”车身能够抵挡住大锤的敲打，抵挡手枪射出的9毫米子弹。然而，当特斯拉展示Cybertruck“装甲玻璃”的坚固程度时，现场出现了一些尴尬。

现场翻车、车窗被击碎

特斯拉首席设计师弗朗茨·范霍尔茨豪森(Franz Von Holzhausen)将一个金属球扔向Cybertruck的两个车窗玻璃，以展示玻璃的强度。出乎马斯克意料的是，车窗碎了，但是金属球没有击穿玻璃。

“哎呀，我的老天啊，”马斯克称，“好吧，它可能有点太硬了。”

奥斯本认为，在这个夜晚，装甲玻璃的破碎被人牢记，特斯拉的Cybertruck发布会很可能会令当前皮卡车主感到失望。他认为Cybertruck依旧是一款小众产品，而非主流车型。

马斯克还表示，Cybertruck采用了“外骨骼”设计，生产流程更类似于传统“一体车型”汽车，而不是传统卡车使用的“车架分离式”生产流程。

韦德布什证券分析师丹·里弗斯(Dan Ives)表示，Cybertruck的外骨骼结构使用的不锈钢合金正是Space X在其星际飞船上使用的材料，是这款汽车设计中“最令人印象深刻、夺人眼球的部分”。

在哪里生产？

目前还不清楚特斯拉计划在哪里生产Cybertruck。特斯拉称，Cybertruck计划于2021年晚些时候投产，但是没有提供任何生产地点细节。

特斯拉尚未就Cybertruck的生产和其他计划置评。

汽车制造商一般都有专门的卡车工厂，但是如果特斯拉在美国加州费利蒙的唯一一座美国工厂不进行扩建，预计不会有额外产能生产Cybertruck。

特斯拉加州工厂

考虑到特斯拉的跳票史、卡车生产的复杂性以及特斯拉从未生产过此类汽车，生产将至关重要。

“我们要提醒投资者，特斯拉习惯了拖延，”斯帕克表示，他指出许多特斯拉已宣布的产品尚未开始生产。“因此，尽管我们不怀疑特斯拉会尝试将Cybertruck推向市场，但是这场发布会很大程度上是在炒作。”

面临哪些竞争？

虽然Cybertruck预计不会吸引传统皮卡买家，但是多款全电动皮卡将会在美国上市与Cybertruck竞争。

通用汽车CEO玛丽·巴拉(Mary Barra)在周四证实，通用计划在2021年年底发布一辆全电动皮卡。这和福特发布全电动版F-150皮卡的时间差不多。

Rivian公司的R1T皮卡

另外，Rivian、Lordstown Motors等汽车创业公司预计也将在接下来几年推出各自的电动皮卡。Lordstown最近刚刚从通用手上买下了一座大型汽车组装工厂。

Rivian获得了亚马逊和福特的投资，计划从2020年底发售电动皮卡和SUV车型，然后在2025年之前发布另外四款汽车。Rivian声称，这些汽车将提供至多400英里(约合644公里)的续航里程，将越野用途和高性能进行“无与伦比的结合”。

Lordstown在周四表示，公司已开始接受Endurance皮卡的预订。Endurance预计将于明年第四季度上市，起售价为5.25万美元。