俞敏洪：可以容纳手下小兄弟出去创业，比如锤子手机

11月23日上午消息，第十二届创业家年会暨产业加速大会在北京召开，会议主题为“新一亿中流时代”。新东方教育集团董事长俞敏洪发表演讲，向创业者提出建议。

俞敏洪演讲主要围绕做人与做事。他表示，一个人做事情，包括一个人个人的发展，永远逃不过2个字，第一个是“修”，“修炼”的“修”，第二个是“学”。在他看来，修和学都会导致人与人之间的差距，不过最重要的差距不是来自于学，而来自于修。

“修是什么呢？修是改变你的眼光，改变你的价值观，改变你的胸怀，改变你对某种事情的看法，而这件事情是要难很多”。

修应该注重什么？俞敏洪进一步提到从儒家思想中提炼的四个字：第一个叫做“诚信”的信，“信任”的信；第二个叫“善良”的善，“和善”的善；第三个叫“勇敢”的勇，“勇气”的勇；第四个“谦让”的让，“让步”的让。俞敏洪表示，无论做企业还是做人，这四个字是无比重要的。

“你做任何事情的时候把这四个字——信、善、勇、让——放在心中，变成你修炼成道的一部分，你想不把企业做大都难。”

俞敏洪表示，要把生意做大，信最重要。对客户和对任何与公司接触的人，必须要让对方觉得这是一个负责任的公司，是把所有的东西交给它都信任的公司。同时也要让团队、合伙人相信自己。他指出，这个世界上如果有一个东西成本最低的话，别人对你信任以后，这个成本就是最低的。

关于善，俞敏洪提到，所有的事情都有一个前提条件，就是所做的事情是为社会带来进步的事情，为人们的生活带来方便的事情。按照这个东西去衡量，不要提供不到位的产品、服务，这样的话就把自己界定在了善的范围之内。

关于勇，俞敏洪提到，要有勇气面对失败、挫折，面对和合伙人之间的争吵并且和解，以及面对员工提出的任何要求，并且有能力去解决。

关于让，俞敏洪表示，在任何场合，一定要有谦让这样的能力，“不管你多牛。这个世界永远不可能对一直觉得自己牛的人，给予无数好的东西，也不会有任何人帮助一直觉得我比你牛的人，所以无论你有多好都要有一种谦让的态度。”

俞敏洪还提到让步。“在合适的没有太多损坏的情况下，即使你个人的面子受到一定的损失，该让步的时候就让步。”

“坦率地说，王强、徐小平个性那么的强烈，如果不是我不断地让步，新东方早就烟消云散了。””让的结果就是新东方的发展，让的结果就是我们三人的友情到今天还在继续，让的结果是我们三个人今天还在中国的舞台上，为中国的发展或者说为创业的发展在继续努力。”

演讲最后，俞敏洪向创业者们送出四句话：第一句，不要因为个人的利益做决策。第二句，不要因为个人的面子做决策。第三句，不要因为个人的好恶来做决策。第四句，不要因为个人的情绪做决策。

在演讲中，俞敏洪还谈到了新东方的发展状况，比如将在线教育业务单独上市，实行双平台战略。关于新东方在线目前的发展，俞敏洪并不讳言其落后，“比我们友军好几个在线公司，包括比新东方出去的陈向东老师的公司都还要落后”，不过，“新东方也挺牛的，培养了一大批的创业者，出去的人，每个人都想要干一个上市公司，而且干成了好几个上市公司”。

“我典型的是能够容纳我手下的小兄弟出去创业，并且做得比我好的人。所以在教育领域中间，如果要说教育的黄埔军校，非新东方莫属。新东方出去的人，不仅仅干教育，而且还干了锤子手机。”

而之所以要举新东方在线教育这个例子，俞敏洪表示：很简单，如果你想一块业务发展的话，你就必须给这一块业务相匹配的身份。就像你想要有一个人在你身边能够有伟大的发展的话，你必须要给这个人相匹配的身份是一样的。