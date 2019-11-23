王思聪十年投资“凉”茫茫，起高楼宴宾客楼塌了

2019年对于王思聪来说似乎是“水逆”之年。

今年3月，熊猫直播在官方微博上宣布将关闭服务器。下半年以来，王思聪亲手创办的香蕉计划旗下多家公司股权陆续遭到冻结。今年7月15日，其持股80%的上海水晶荔枝娱乐文化有限公司（下称“水晶荔枝娱乐”）也遭到冻结，冻结日期至2022年7月14日，王思聪所持800万元股权遭到冻结。

10月，由王思聪担任董事长并持股100%的普思资本的股权遭到上海市宝山区人民法院冻结，曾经拿5亿“零花钱”练手的投资神话就此破灭。11月4日，据中国执行信息公开网显示，王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人，执行标的151437840.0，约1.5亿。

随后，王思聪被上海市嘉定区人民法院发布限制消费令，11天之后王思聪被取消限制消费，但只隔了一夜，王思聪再度被限制消费。猎云网查询中国执行信息公开网显示，11月19日，王思聪被北京市第二中级人民法院发布限制消费令。

根据红星新闻报道，在北京市二中院召开的执行主题新闻通报会上，王思聪执行标的1.5亿元案立案执行后，法院依法向被执行人王思聪送达了执行通知书及报告财产令，并对其名下财产进行调查，查封王思聪名下的房产、车辆、银行存款等财产。

回顾王思聪回国的这十年，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。

起高楼

2009年，王思聪从伦敦大学哲学系毕业，父亲王健林希望他可以接手当年如日中天的万达商业帝国，但年轻的富二代不想守业。

于是才有了后来被大家津津乐道的王思聪的“5亿零花钱”，并且允许他失败两次，如果还不成功的话，就得老实来万达上班。

王思聪正是用这“5亿零花钱”成立了一家私募股权基金管理公司——普思资本，开始了自己的投资生涯。

在今年之前，普思资本的投资业绩和王思聪本人一样风光无限，也频频获得了王健林甚至是市场的认可。根据普思资本官网显示，普思资本目前已投资规模超过30亿人民币。

前几年，普思资本以Pre-IPO项目为主，2013年，普思资本投资400万美元，获得云游控股1.05%股权，同年云游控股登陆港股，市值为90多亿港元，普思资本账面赚了2倍多。2014年，普思资本以590万美元获得乐逗游戏1.3%股权，随后乐逗游戏美股上市。按照当时发行价15美元计算，王思聪这笔投资增值到2774.48万美元，实现了近5倍的投资回报。

前期，王思聪的投资目标基本是奔着上市公司去的，这让成立不久的普思资本在不少项目上都投资颇丰，也赢得了媒体的赞誉，要知道，之前王思聪的形象还只是一个网红富二代。

宴宾客

除了选择上市前夜的传统实业之外，王思聪的个人偏好也逐渐成为普思资本投资的重要策略。毕竟，“我又不想上市，也不想套现，有钱可以慢慢选择自己想投的项目，不急着要投资回报，我又不靠公司赚钱吃饭。”

2011年8月，王思聪在微博上宣布“强势进入，整合电竞”，并收购了当时面临解散的CCM战队，组建IG电竞俱乐部，七年之后IG一举拿下S8总决赛冠军，这也是大陆战队的最好成绩。

围绕着电竞的上下游，王思聪一方面投资了不少游戏公司，另一方面，通过上海香蕉计划电子游戏有限公司争取游戏赛事的承办权，据了解，香蕉游戏相继举办了2015年英雄联盟德玛西亚杯总决赛及颁奖典礼、2016年英雄联盟LPL春季赛和春季总决赛等赛事，2017年则与腾讯保持在《英雄联盟》方面的长期合作。

在直播领域，王思聪更是亲自下场，2015年，以2000万元成立熊猫TV游戏直播平台并出任CEO。

同年，普思资本入股当时还如日中天的乐视体育，获得乐视体育3.96%的股份，成了第八大股东。

根据企查查显示，普思资本还投资了诸多明星项目，包括闪送、优客工场、人人车、大众点评、笑果文化等。

这些投资帮助王思聪的身家一路飙升，到2017年，王思聪个人身家达到63亿元，超2008年时王健林个人财富，在中国顶级投资人排行榜中排37名。

楼塌了

2016年底，乐视体育披露，因为在未经董事会或股东会同意的情况下，擅自向其关联方乐视控股出借40多亿元资金。由于资金被关联公司占用，乐视体育正常经营活动受到严重影响，大量业务由于资金紧张而无法进行，甚至因无法偿还对外欠款而被追诉、承担责任。

这让普思资本的投资权益遭受损失。

2018年，普思资本因这项投资权益遭受损失向乐视网、乐视体育在内的4家公司提起诉讼，要求乐视体育赔偿经济损失人民币9785.16万元。

11月21日晚间，乐视网发布公告，北京仲裁委员会近期发出裁决书，裁决乐视网、乐乐互动等回购普思投资持有的乐视体育的A+轮股权、B轮股权。此裁决为终局裁决。

根据裁决结果，乐视网、乐乐互动体育和北京鹏翼资产管理中心（有限合伙），被要求回购乐视体育两轮股权出资金额以及收益，包括共同支付A+轮中股权回购款本金1351万元；B轮中股权回购款本金5000万元和本金841万元以及各自对应收益，合计金额约9146万元。另外，该案还包括支付律师费用和仲裁费，裁决自作出日起生效。

虽然胜诉，但普思资本至今也未得到赔偿，负债缠身的乐视恐怕无力偿还。

而除了乐视体育触雷以外，普思资本投资的企业九好集团上市失败，王思聪索要1000万投资款；大众点评被美团收购估值大幅下滑；人人车被挤出了二手车市场；其投资的信瑞通、紫晶存储、麦凯智造等公司也都已摘牌。

而熊猫直播在烧完20亿后轰然倒下，香蕉计划股权也被冻结。根据企查查显示，王思聪自身风险30条，关联风险高达869条。

用经纬中国创始人张颖的话说：“前几年靠运气赚的钱，这几年凭本事全亏光了。”

2017年，万达开始进入困难时刻，王健林的财富数值也已经缩水大半，11月16日，万达在香港召开的一次发布会上表态，公司对董事长王健林之子王思聪的任何债务均未提供担保，与其控制的企业也没有任何资金往来。

2018年，创投行业遇到资本寒冬，投资机构投资风险加大，当万达和资本的大潮退去，裸泳者回到沙滩，王思聪投资项目几十亿元的纸面财富，随着风口的消散，也都落了下来。

刚过而立之年的王思聪，塌下的楼，还能重建吗？