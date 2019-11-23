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官方详解：小米手机几种常见的保内外判定标准

2019/11/23 13:20:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

各位小伙伴们，你是否有过这样的经历，去售后店维修手机，遇到收费问题时，常常对工程师判定的保内/保外标准迷惑不解...现在小米手机售后官方整理了几种常见的手机保内外判定标准。

一.外屏（触摸屏）破损

屏幕表面显示区域内有破损，缺失，或有受力点的裂纹现象，判定非保。

以下情况屏幕破损判定为保内：

1.屏幕（外屏）上有一条裂纹，贯穿屏幕边缘，一端连接“听筒”或“屏幕指纹”窗口，且纹路上没有崩损痕迹。

2.屏幕（外屏）上有一条裂纹，贯穿屏幕边缘，且纹路上没有崩损痕迹。

二.内屏（显示屏）破损

手机内屏（显示屏）有可见裂纹，外屏（触摸屏无破损），判定保内。

三.机身划痕故障

出现功能故障的产品如存在有感划痕，可判定保内。

四.电池盖破损

电池盖表面有破损、缺失，或有受力点的裂纹现象，判定为非保，如无受力点的裂纹，则判定为保内。

除了以上常见的手机非保判定标准之外，对于因客户原因在非小米授权服务店进行过维修的（私修），也会判定为非保。

那么如何区分手机是否经过私修处理呢？拆除后背电池盖后，如单个结构上的防拆标部分破损或缺失，（例如蓝框内，底部盖板上2个防拆标，仅剩一个完好）。

则需进一步拆解检查内部是否有私修痕迹，如无私修、换件痕迹，判定为保内，反之有私修、换件痕迹，判定为非保。

注：以上保内维修均是指在“三包法”时限范围之内

「三包法解读：手机自销售之日起，享受国家三包法规定之权利及义务，即如手机（机头）存在质量问题7天包退15天包换1年保修。以上条件的前提是无人为情况。（人为损坏一般指进液，摔坏，压坏，私自进行拆机或维修）」

*以上判定结果最终以工程师检测为准

以上就是几种常见的手机保内外维修判定标准，小米手机用户可以参考该信息。

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关键词：小米手机

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