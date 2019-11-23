上线仅一年，沃尔玛在线杂货配送服务就凉了

沃尔玛旗下子公司Jet在纽约市推出新鲜食品配送业务仅仅一年后，就宣布关闭该服务。这一迹象再一次证明，这家以城市为中心的巨头正在缩减规模。

据一位知情人士透露，这家零售商将关闭位于纽约布朗克斯区的一家仓库，并解雇部分司机，这将导致200至300人失业。Jet.com将继续销售谷物和其他日用百货等干货。该公司将在周五通知客户这一消息，并完成现有的所有订单。

据三位知情人士透露，自去年秋季推出以来，Jet.com的生鲜食品服务一直举步维艰。该公司已采取提价的方式，以抵消在美国最大城市履行订单的巨额成本。主要高管离开了，最近几个月，鳄梨和草莓等产品也已经缺货。

沃尔玛在一份电子邮件声明中表示：“通过在纽约市测试Jet fresh杂货配送，我们学到了很多。我们将继续测试为客户提供便利的大胆概念。”

此举是Jet重要性下降的最新例证。2016年，沃尔玛斥资33亿美元收购了这家公司，目的是接触城市千禧一代，并拿下联合创始人Marc Lore，后者现在已经接管沃尔玛美国电子商务业务服务。该公司的在线收入有所增长，但该部门的成功主要来自其广受欢迎的路边杂货取货服务，这项服务的运营成本低于送货上门。

与此同时，Jet在沃尔玛庞大的零售帝国内的客户流量、销售额和整体相关性都在下降。今年夏天，沃尔玛的员工已经完全融入了该公司，而这家母公司正对一些昂贵的在线项目失去耐心。这些投资虽然引起轰动，但利润却缩水。这促使沃尔玛出售女装网站ModCloth，并探索分拆购物礼宾服务JetBlack。

城市杂货体验

去年9月，Jet首次推出了它所称的“城市杂货体验”，在布朗克斯（Bronx）开设了一个占地20万平方英尺的配送中心，招聘了PepsiCo Inc.等公司的高管，并在纽约市公交车和地铁站上大肆投放广告。Jet希望通过提供本地高档品牌，如Orwaster breads，吸引纽约人远离像Fresh Direct、Ahold Delhaize's Peapod和Amazon.com Inc.这样的老牌在线杂货店。Jet计划将这项服务扩展到其他城市。

Lore当时说：“这是下一代城市居民的购物方式。”就在同一个月内，Jet租下了位于格林威治村一栋5层、1万平方英尺的联排别墅，举办了一场派对，庆祝它的新方向。

但这项服务从一开始就步履蹒跚。据一名知情人士透露，布朗克斯区的仓库在完全准备就绪之前就开放了，那里的工人不得不使用便携式空间加热器来保持仓库的温度。

沃尔玛在一封电子邮件中表示，像仓库这样的设施分阶段开放是很常见的，而且它“合法占用了仓库，我们按照既定的协议来确保员工的安全”。

2018年11月的一份分析报告显示，Jet最初在一篮子商品上的价格略低于其网上竞争对手。但一位不愿透露姓名的人士说，随着时间的推移，Jet不得不提高价格，因为每笔订单都让它蒙受了约20美元的损失。

Jet将原定3小时窗口的送货费用从首次推出时的5.95美元上调至9.99美元。

该网站也缺乏库存。8月下旬，缺货的商品包括香蕉、哈密瓜、卷心莴苣、黄洋葱和红洋葱、去骨鸡胸肉、芦笋、成熟大鳄梨、红绿无核葡萄、柑橘、小柑橘、草莓、覆盆子和蓝莓。

零售销售和营销公司Brick Meets Click的合伙人David Bishop说，物品缺货是“令人担忧的”，因为新鲜农产品对杂货商来说是如此重要的一个类别，而替代品往往难以找到。“如果你不能正确地获得香蕉，那就像不能保持牛奶冷藏一样，”他说。

1916年成立于曼哈顿的老牌面包店Orwashers的老板Keith Cohen说，该公司已将向Jet公司的发货量减少了一半左右。

沃尔玛自己的在线食品杂货服务取得了成功，这使得Jet进军新鲜食品市场的重要性大大降低。目前，该公司在美国拥有3000多家门店，提供路边取货服务，另有1400家门店提供送货上门服务。失去工作的Jet员工将获得90天的工资。沃尔玛目前没有向曼哈顿顾客提供主要生鲜食品配送服务的计划，因为这些订单是在商店里挑选的，而且沃尔玛在曼哈顿的五个区都没有分店。

沃尔玛说：“我们认识到，我们的商店在为顾客提供食品杂货的有效途径方面发挥着重要作用。我们将把我们的杂货提货和送货集中在市场上，在那里我们拥有不可思议的机会。”