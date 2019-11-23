还没抢到折叠屏手机？ 不妨等等三星Galaxy Fold 2吧

没人能对折叠屏手机的未来打保票，但这也妨碍不了手机重度使用者们对于这样一款全新形态手机的追捧。而如果在过去的一段时间里既没买到Galaxy Fold又没能抢下Mate X，那么不妨多等一段时间，因为三星的第二代柔性折叠屏手机可能很快就要来了。

三星在今年2月份正式发布了Galaxy Fold这样一款折叠屏手机，只是由于设计问题才不得不放缓了正式售卖的时间。而按照三星同一机型系列一年一改款的习惯，我们将有希望在明年年初与全新的Galaxy Fold 2见面。

按照目前的设计信息漏出，Galaxy Fold二代将会继续使用内翻设计，同时三星会在外屏部分的处理做更多文章，比如加入一块用于独立显示时间和信息推送通知的窗口式小屏幕（不太懂这个操作）。至于其它方面，则大多是来自硬件的常规升级。

▲此前曝光的三星Galaxy Fold 2渲染图

大多数产品的一代目都不会给人留下太过幸福的印象，经典的产品们几乎无一例外的经历过了数次缝缝补补才最终成长为完美的模样，所以我们也有理由相信Galaxy Fold可以在二代目产品中获得更为稳定的升级表现。

当然三星最近也申请了一项关于新折叠屏手机的设计专利，其上下翻折的方式有些类似于MOTO刚刚发布的Razr，不过这款折叠屏手机可能并不会那么快来到我们面前，至少它不会是Galaxy Fold二代的设计形态。