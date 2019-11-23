刘慈欣成“银河科幻名人堂”首位入选者

IT之家11月23日消息 据中新网报道，在昨日开幕的第五届中国（成都）国际科幻大会上，雨果奖得主、科幻小说《三体》的作者刘慈欣入选“银河科幻名人堂”，这也是“银河科幻名人堂”的首位入选者。

刘慈欣称入选“银河科幻名人堂”并不是终点，更愿意把它看作对我在科幻历程中途的一个鼓励。此外，刘慈欣还表示自己已经与银河奖一起走过20个年头，希望今后能够创作出更多让读者满意的作品。

据了解，刘慈欣主要作品包括7部长篇小说，9部作品集，16篇中篇小说，18篇短篇小说，以及部分评论文章。作品蝉联1999年—2006年中国科幻小说银河奖，2010年赵树理文学奖，2011年《当代》年度长篇小说五佳第三名，2011年华语科幻星云奖最佳长篇小说奖，2010、2011年华语科幻星云奖最佳科幻作家奖，2012年人民文学柔石奖短篇小说金奖，2013年首届西湖类型文学奖金奖、第九届全国优秀儿童文学奖。代表作有长篇小说《超新星纪元》、《球状闪电》、《三体》三部曲等，中短篇小说《流浪地球》、《乡村教师》、《朝闻道》、《全频带阻塞干扰》等。其中《三体》三部曲被普遍认为是中国科幻文学的里程碑之作，将中国科幻推上了世界的高度。

2015年8月23日，凭借《三体》获第73届世界科幻大会颁发的雨果奖最佳长篇小说奖，为亚洲首次获奖。2017年6月25日，凭借《三体Ⅲ·死神永生》获得轨迹奖最佳长篇科幻小说奖。2018年11月8日，获2018年克拉克想象力服务社会奖。