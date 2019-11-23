倪光南：“穿马甲”式创新，无益于中国弥补核心技术短板

在日前举行的2019软件绿色联盟开发者大会上，中国工程院院士倪光南做了“自主创新迎接软硬件新潮流”的主题演讲。在演讲中，倪光南提出国内ICT产业虽取得了长足的进步，但仍然在一些芯片和基础软件领域受制于人。倪光南还批评了国内存在的一些“穿马甲”式技术创新现象，主张改进技术成果评价办法，并加大对开源软件的研发投入。

加快推进国产自主可控替代计划

倪光南院士认为，经过长期的不懈努力，中国网信领域的总体技术和产业水平已经位居世界第二位，在互联网应用和新一代信息技术方面占据了明显优势，这是非常大的成就。但是应该看到，国内网信产业仍然严重受制于美国，主要是在芯片和基础软件（包括OS和工业软件等）方面存在短板。“相比发达国家而言，中国在网信领域是整体跟跑，但有些方面已出现了跟跑、并跑、领跑并存的局面。”倪光南说。

在当前的国际形势下，倪光南认为中国要想通过“引进”来获得核心技术已不可能，而自主创新的核心技术则更易进入市场，获得发展壮大的机会。比如华为的多年备胎、一夜转正就是一个很好的例子。为了尽快突破网信核心技术，倪光南建议加快推进国产自主可控替代计划、构建安全可控的信息技术体系，原因是网信技术能否赢得发展前景，取决于有没有技术体系和生态系统的支撑。新发展出来的国产软硬件必须具备对原先市场垄断者的替代能力，才能在市场中取得一席之地。

倪光南认为，在今后一个相当长的时期里，网信领域国产软硬件对原先市场垄断者的替代将是中国网信领域的新常态。

建立自主可控的制度保证

对于中国网信技术上的短板，倪光南认为客观原因是国力、科技水平等与发达国家有差距，主观原因则是“造不如买、买不如租”，“重硬轻软”等思想的长期流行，以及国内技术创新上存在的“穿马甲”问题。倪光南特别强调了“穿马甲”式创新的危害。

所谓“穿马甲”式创新，是指将某些无法自主可控的外国产品打扮成自主可控的国产产品。比如有部分中方控股企业把外国产品更换名称，以中方企业的“国产产品”进行销售。这种做法极具危害性，会让国内有关部门误认为中国已经掌握了这种技术，从而不再投入研发，形成随时可能被卡住的“短板”。与此同时，套上自主可控“马甲”的网信产品和服务也会带来潜在的网络安全风险。

倪光南认为，代理、分销外国产品并不是问题，问题是不能把外国掌握知识产权、核心技术的产品冠以国产产品进行销售。国产产品的知识产权并不一定必须是自主研发的，也可以通过并购、购买授权或基于开源许可证等途径取得，也可以通过自主研发、引进消化吸收再创新等途径取得。“弄虚作假是不能容忍的，我们主张对核心技术进行自主可控测评，由第三方机构根据一定的标准进行科学、客观的评价。”倪光南说。

为此倪光南建议，应该在已经实施的“质量测评”和“安全测评”外，再增加“自主可控测评”，比如评估其中的“美国技术含量”。目前美国商务部“出口管制”要求管控“美国技术含量”超过25%的产品，包括制造地位于美国、技术源于美国，以及国外制造但源自美国的内容超过25%的产品。这个25%的计算办法很复杂，实际操作起来也颇具主观性，基本上就是由美国政府独家认定。因此倪光南建议评估“美国技术含量”，就是为了防止这种会受到美国“长臂管辖”的产品进入政府和重要领域。

加大对开源软件投入

软件开源是ICT领域的大势所趋，无论开发者还是客户，都能从中受益。随着云计算、大数据等新一代信息技术的兴起，开源软件的发展可能会进一步加速，主要的网络信息服务提供商基本上都基于开源软件平台。不过由于此类企业只提供服务而不销售软件，根据开源规则，这些企业并不需要向客户开放源代码。倪光南表示，开源软件有利于实行“引进消化吸收再创新”，例如国产操作系统大多都是基于开源软件发展起来的。

不过最近开源社区的形势出现了一些变化，全球最大的代码开源社区Github不久前更改了用户协议，明确规定其服务器及用户上传的信息要接受美国法律监督，包括美国的出口管制法律。这就意味着必要时Github可以禁止向特定对象提供一切代码资源。这一动向对开源界的影响还有待进一步评估。

倪光南建议，国内应加大对开源软件的投入，包括投入开源基金会，或成立由中国主导的开源基金会，从而加大中国在开源领域、开源规则、开源许可证等方面的话语权。另外，即使开源基金会和开源许可证本身不涉及出口管制，但某些国家的代码托管平台可能会受到影响，因此倪光南建议在国内设立一些开源项目的代码托管平台，并研究多个代码托管平台之间的同步、协调等工作，从而规避外国出口管制之类的风险。

“总之，发展开源软件是实行开放创新的需要，符合各国人民的共同利益，部分国家对此强加出口管制之类的制裁，违背了开源软件的初衷。”倪光南说。

谈到开源芯片，倪光南认为未来基于RISC-V的国产CPU可能会成为世界主流CPU之一，最终形成Intel、ARM、RISC-V三分天下的格局。