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特斯拉电动皮卡Cybertruck中国官网开启预售

2019/11/23 21:17:39来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家11月23日消息 北京时间11月22日中午，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在洛杉矶正式发布了特斯拉首款电动皮卡Cybertruck，起售价为3.99万美元（约合人民币28.05万元）。

这是特斯拉自2003年成立以来推出的第六款车型，也是该公司最具实验性的车型，这辆电动皮卡的造型将采用“赛博朋克”设计，灵感来自于两部电影——《银翼杀手》(Bladerunner)和《007之海底城》(The Spy Who Loved Me)。

特斯拉中国官网，官方已经开启了这款车的预定页面，预付款为1000元，可在2021年底对Cybertruck完成选配。三电机全轮驱动即将在2022年底开始选配。目前规格是美国版本。

官方信息显示，Cybertruck分为单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版，充满电后的单次续航里程分别为250英里（402.3公里）、300英里（482.8公里）和500英里（804.7公里）。

此外，单电机后轮驱动版从0加速到60英里（96.56公里）所需时间小于6.5秒，双电机全轮驱动版小于4.5秒，三电机全轮驱动版小于2.9秒。

不过Cybertruck能否在中国合法上路也存在疑惑，首先是在国内没有后视镜的车是不允许上路，另有有消息指出Cybertruck的似乎应该归属到特种车辆。

不过充满想象力的网友已经给出了Cybertruck在中国的样子：

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关键词：特斯拉Cybertruck

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