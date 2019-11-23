这款Moto 360圆形智能手表，在五年前引发手表「刷机」热

自从手表被发明以来，表盘的方圆之争就始终没有停下来过，在漫长的岁月中，无论是方形还是圆形表盘，人们都为其寻找到足够多的设计元素，让其肆意成长，这种生机与活力后来也延续到了智能手表上，在2014年，这场竞争拉开序幕。

说到2014年的智能手表，或许很多人会想到Apple Watch，那一年的苹果发布会上，作为One More Thing出现的这块手表吸引了大众的目光，但假如将目光转移到安卓阵营，你会发现另一款经典手表Moto 360也正式推出。作为最早带有圆形表盘的智能手表，它的出现曾给很多人带来了难忘记忆，本期极客博物馆就让我们一起聊聊这款个性鲜明的产品。

当时尚与科技碰撞

五年前，伴随Moto X和Moto G两款手机的发布，摩托罗拉带来了旗下首款Android Wear智能手表Moto 360。作为当时为数不多的智能手表，Moto 360在设计上让人留下深刻印象，正面边框极窄的40毫米LCD圆形表盘让人放在今天看也很惊艳，尽管正面的环境光传感器影响了屏幕完整性，但在黑色表盘下依然很酷。

熟悉极客博物馆的朋友或许还记得，早在2011年摩托罗拉就已经开始尝试智能手表，并推出主打运动的智能手表MOTOACTV，也许是预见了智能可穿戴即将迎来的光明，Moto 360一改MOTOACTV方形表盘的设计，转而采用更有亲和力的圆形表盘，而且还尝试将按键简化，只在侧面设置了一个按键，如此简约的外观让它变得时尚感十足。

极客博物馆第19期主角 MOTOACTV

在手表表壳部分，Moto 360采用不锈钢材质，通过皮革表带配合的设计不但减少了科技的冰冷感觉，也更加活力十足，相比当时市面上其它Android Wear系统手表来说更能吸引普通用户目光，11.5毫米的厚度和49克的重量也尽量做到轻薄。

值得一提的是，这款手表还支持无线充电功能，除了官方充电底座之外，放在如今的一般无线充电板上还能当小闹钟使用。

硬件部分，Moto 360配备了德州仪器芯片，主频达1GHz，这颗处理器正是当年MOTOACTV的升级版，尽管处理性能不强，但Moto对其积累了一定经验，配合上512MB+4GB存储组合，基本使用不成问题。

作为最早搭载Android Wear系统的智能手表之一，Moto 360不仅有着独特的产品设计风格，在系统使用上也给很多人带来了耳目一新的感觉。

手表「刷机」的开端

Android Wear是谷歌基于安卓平台专为可穿戴产品设计的系统，在这套系统中，谷歌为手表带来了类似于原生安卓系统的体验，内置了包括Google Now、Google地图、Google音乐、健康在内的各种应用，显然，谷歌想通过这些应用来打造一个完整的安卓生态闭环，但这种在照猫画虎的思路在Moto 360上带来了不少问题。

当年Android Wear宣传中Moto 360就扮演了重要角色

首先是手表上的交互不够自然，尽管Moto 360拥有一块面积不小的触控屏，但要和手机那样进行交互很容易会遮挡内容。其次，为了满足手表上各种功能，不但需要塞进各种传感器，也容易对续航造成影响。

因此大家既没有办法像对待普通手表一样对待它，也不能像使用手机那样使用它，这些不好用其实也出现在了初代的Apple Watch当中。

但是伴随Moto 360的发布，一些国内厂商抓住了机会，在无法体验Android Wear系统的情况下，成立两年的出门问问为这款手表提供了TicWear系统被人熟知，也就是在那段时间，给手表刷机成了很多数码爱好者的日常乐趣之一，出门问问也看到了智能手表的前景，而关于手表难以解决的续航痛点，则为小米手环这样的产品带来了机会。

Moto 360发布之后受到了媒体和极客发烧友关注，在可穿戴设备还在摸索前进的2014年，它精致的设计曾让很多人心动，也是第一款采用圆形表盘的Android Wear手表。即便在现在，我们依然能从很多智能手表身上看到它的影子，在那个大家都在摸着石头过河的时代，Moto 360开启了很多人的智能手表第一课。

但是，糟糕的续航表现，老旧的处理器，以及远远不够成熟的系统，都让这款手表显得不够好用，更别说它在国内使用还要刷系统。这些门槛不但限制它的发展，也让很多人在新鲜劲过后就把它摘下放进抽屉，直到2015年Moto 360二代发布，Android Wear才正式落地中国。

如今，几年时间过去，当小米手表发布，Wear OS再次进入人们的视野（Android Wear在2018年更名为Wear OS by Google），也让人再一次回忆起这个曾经惊艳的产品，最近有传闻称新一代Moto 360要再次回归，不知道大家是否还会再一次心动呢？