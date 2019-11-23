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沃尔沃亚太S60开启预售：E驱混动版39.99万元起

2019/11/23 23:12:02来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家11月23日消息 在11月22日正式开幕的2019年广州车展上，沃尔沃亚太S60开启预售，其中E驱混动版为39.99万元起，豪华版/运动版预售价为28.7万-38万元。

新款沃尔沃亚太S60延续了沃尔沃家族式语言设计，包括标志性的六边形直瀑式中网以及雷神之锤的大灯，前脸略显凌厉和稳重。

在安全方面，全系标配City Safety城市安全系统、道路偏移预防和保护系统、LKA车道保持辅助、DAC疲劳警示系统等安全配置，同时全系标配的6安全气囊系统、高强度笼式安全车身、SIPS侧撞保护系统和WHIPS头颈保护系统等全面保护系统。

新款沃尔沃亚太S60长宽高分别为4761/1850/1437mm，轴距为2872mm，车身长度和轴距比目前在售的国产加长版S60L都有所增加。

动力方面，S60提供T3/T4/T5/T8共四种动力级别，搭配8速手自一体变速箱。其中T8高性能E驱混动系统配合eAWD智能四驱，最大输出390匹马力和640牛米的扭矩，百公里加速4.6秒。

T8也是所有版本中的唯一四驱车型，其他均为前驱车型。其他版本为不同调校的2.0T动力，其中T3版本最大功率163马力、T4版本最大功率190马力、T5版本最大功率250马力。

 具体配置如下：

点击可查看大图▲

新车上市之后，将直接与宝马新款3系、奥迪A4L等车型竞争，28.7万起的售价也是比较厚道，不知道接下来在中国市场表现会怎么样，期待吧！

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关键词：沃尔沃沃尔沃亚太S60

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