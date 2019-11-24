真香！特斯拉纯电皮卡Cybertruck迄今已收到14.6万份订单

IT之家11月24日消息 特斯拉近日正式发布新款纯电皮卡Cybertruck，同时在这款新车正式发布后CEO埃隆·马斯克也在推特上晒出了这辆火星登陆官方用车的销量数据。

据埃隆·马斯克表示，特斯拉迄今已接到14.6万份Cybertruck皮卡订单。由此来看这款外形奇异的纯电皮卡销量仍然十分可观，没有逃过“发布会上都说丑，发布之后买如狗”的真香定律。

值得注意的是因Cybertruck的造型太过奇特，有分析师并不看好这辆特斯拉新车且不认为这种形式的汽车能够成功。同时华尔街方面也并不看好这辆新车：在Cybertruck发布后特斯拉股价不升反降。

Cybertruck的名字结合了“赛博朋克”（Cyberpunk）和“卡车”（truck），车身外形充满未来感，马斯克称，其设计部分受到电影《The Spy Who Loved Me》（《海底城》）和《银翼杀手》的影响。Cybertruck车长231.7英寸（5.88米），车宽79.8英寸（2.03米），车高75.8英寸（1.93米），配备6个座椅。

性能方面，Cybertruck百公里加速2.9秒，支持250kW充电。提供单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版三种版本，拥有三种不同的电池续航里程，即250英里（400公里）、300英里（480公里）、500英里（800公里）。

具体的价格方面，三款可选车型版本在美国市场的定价分别为3.99万美元，约合人民币28万元；4.99万美元，约合人民币35万元；6.99万美元，约合人民币49万元。