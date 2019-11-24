特斯拉Cybertruck打响电动皮卡狂欢第一枪

1886年，第一辆汽车诞生，拉开世界汽车史的帷幕，1908年，福特T型车诞生，风靡全球，福特仅凭这一款车型就占有了全球汽车销售量50%以上的份额。这一纪录百年来无人撼动，直到特斯拉掀起电动汽车领域的新革命，凭借Model S和Model X横扫美国豪车市场，目前，其在美国电动汽车市场的份额高达75%。

特斯拉疯狂收割电动车市场难免让各大传统车企眼馋，周一福特电动SUV Mustang Mach-E亮相，周五特斯拉就以电动皮卡Cybertruck发起强力反击。

Cybertruck刷新了人们对“皮卡”的认知——科幻的外形，赛博朋克的硬汉气息，防弹的车身（不过不防钢球）……像是经典科幻电影中驶出的战车。值得一提的是，Cybertruck采用的是SpaceX所用的合金金属，加强版将成为火星专用卡车。

这款车过于未来感的设计在社交媒体上和华尔街分析师中引发了争议。甚至有网友表示，这款车设计太反常，有可能在销售两年之后就停产停售。

周五，特斯拉股价大幅暴跌了6%，媒体称这反映了外界对于马斯克发布的新款皮卡车“并不感冒”，担心它未来的市场潜力。

面对外界的诸多质疑，今日，马斯克在推特上秀出了成绩单：“迄今为止，在14.6万辆赛博皮卡订单中，42%选择了双电机，41%选择了三电机，17%选择了单电机。”

Cybertruck的发布圆了马斯克七年来的皮卡梦，2012年，Model S刚发布不久，马斯克就公开表示要打造一款超级皮卡的想法，这款车有着“令人疯狂的扭矩、动态空气悬架和惊人的操控性”。

除了个人情怀外，马斯克发布皮卡的另一个原因也非常明显——皮卡市场规模庞大，是全球第二大汽车市场，皮卡更是美国销量最好的车型之一。

数据显示，去年美国销量前三名分别是福特F系列、Ram和雪佛兰Silverado，其中福特F150平均每35秒就卖出一辆。另外在近10年美国车型销量排行榜中，皮卡总能占据4-5个位置。

▲图源：Motor Intelligence

据汽车销量统计网站GoodCarBadCar统计，2018年，美国汽车总销量约为1732万辆，其中皮卡销量约为290万辆，占比17%。

日本调查公司富士经济汇总的预测数据显示，到2035年纯电动汽车（EV）的全球市场规模（新车销量）将达到2202万辆，是2018年130万辆的16.9倍。

面对如此诱人的市场，不管是实力雄厚的传统车企，还是野心勃勃的马斯克，又或是其他新兴造车创企，都不愿错过，“电动汽车+皮卡”成了造车新思路。

随之而来的，是一场传统车企与创企的博弈。

老牌玩家的电气化转型

在电气化转型方面，福特与通用都给出了自己的电动皮卡战略。

此前，福特发布了一个宣传视频，一台纯电动的F-150拖着重达130万磅的列车缓缓前行。对于看重汽车实用性、拖拽力的目标客户，F-150的这次营销是非常成功的。

福特方面，首先倾力研发混动和纯电动版本的F系列皮卡，作为维持自己销售的基础。第二，福特向造车创企Rivian投资5亿美元。第三，福特与大众的战略合作中，重点关注中型电动化皮卡Ranger的研发。基于以上三项措施，福特试图最大限度地保证电动皮卡的开发速度和投放速度。

而美国皮卡市场几乎是被福特、通用、菲亚特克莱斯勒三者瓜分，眼看着福特、特斯拉发布电动皮卡，通用也坐不住了。财报显示，通用三季度美国市场销量增长了6%，主要得益于利润丰厚的全尺寸皮卡、SUV和跨界车需求的增加。美国皮卡市场对通用的重要性可见一斑。

通用CEO Mary Barra宣布计划在2021年秋季将电动卡车推向市场。今年9月，通用更是承诺在美国投资70亿美元，对电动车动力系统以及皮卡、SUV等高利润率车型进行投资。

在资金上捉襟见肘的克莱斯勒Ram受困于整个菲亚特克莱斯勒集团的整体战略，在电动皮卡领域的战略将视通用、福特纯电动皮卡的销售情况来推进。

至于丰田，则是明显不看好在北美市场的纯电动皮卡未来的销售情况，认为不值得进行商业化。不过其将把成本更低的混合动力技术应用到Tundra皮卡上，以满足地方严格的排放法规。

造车创企能否弯道超车？

近日刷屏的Cybertruck自然不必多说，其独特的外形更是让人印象深刻。那么，特斯拉的竞争对手们近来又有哪些动作呢？

明星创企Rivian计划在2020年底前开始销售豪华型皮卡R1T。另外，截至目前，Rivian已经获得了超10亿美元融资，甚至有人认为，Rivian将成为“电动皮卡界的特斯拉”。不仅如此，Rivian还从福特、迈凯伦和特斯拉等各个车企挖来了不少精英人才。

在技术方面，Rivian也有一场硬仗要打，Rivian R1T有3块大屏幕。一块取代了传统的仪表盘，另一块取代了方向盘后面的转盘，第三块则是在后面，用于信息娱乐和后排乘客的温度控制。R1T还配备了相机、激光雷达、雷达和超声波传感器，用于三级自动驾驶。

除了电动皮卡，该公司还生产一款名为Rivian R1S的电动SUV。据说，该公司已经收到了亚马逊委托制造10万辆电动运货车的订单。

Atlis XT的员工数量和资金都比较少，也因此总被人小看。Atlis计划在2020年前将500英里的远程劳动力卡车推向市场。Atlis明确表示，他们不想进入豪华市场，而是想打造一款功能齐全的电动工作皮卡。

Atlis还计划为他们的电动皮卡做出一些技术改变。把后视镜换成安装在方向盘两边的屏幕，以便更好地观察周围环境。他们还计划在未来的Atlix XT和未来的项目中加入自适应巡航控制选项和自动驾驶功能。

除了卡车，Atlis还希望进入基础设施市场，为电动卡车和电动汽车专门建造充电站。

Bollinger目前已经有两款电动汽车进入市场，B1是运动型多功能车，B2是电动皮卡。

作为一家规模较小的公司，Bollinger并不打算自己制造发动机或电池。取而代之的是，他们将停止生产大部分的零部件，专注于电动皮卡的组装和设计。Bollinger B1的发布日期定于2020年，不久之后将推出Bollinger B2电动皮卡。

从技术上讲，Workhorse的电动工作车W-15将是市场上第一辆今年交付的电动皮卡，它是一辆插电式混合动力皮卡，没有自动驾驶相关的功能，内部看起来也只是一辆普通的卡车。

事实上，早在去年W-15电动皮卡就已经开放预定了，起价为5.25万美元。

随着众多车企的涌入，电动皮卡领域变得越来越拥挤，2021年将成为电动皮卡至关重要的一年，抢占电动皮卡市场的枪声已经打响。

近年来，美国市场对皮卡以及电动皮卡的狂热也蔓延到了中国。

正在“觉醒”的国内皮卡市场

与美国皮卡长期霸占汽车销量排行榜不同，国内皮卡车渗透率极低，根据乘联会的数据，2018年我国皮卡车市场渗透率仅为1.6%，与美国17%的渗透率差距达到10倍。

但这一销售颓势于近几年有了明显好转，在整个车市下行的背景下，2018年全国皮卡车总销量接近45万辆，连续三年增长率均超过10%。这得益于从2016年开始政府层面对皮卡进城限制的放缓、营运证取消、皮卡反光条限制取消等利好政策的试点和落地。

事实上，长期以来我国皮卡市场占有率较低，发展一直受限于以下几个方面的制约：

1、多数城市有皮卡限制进城的政策，部分城市甚至划出禁行路段和区域； 2、普通货运车辆需要相关运输证和驾驶人员从业资格证，这限制了不少用户的消费需求； 3、在国内皮卡车要按照货车进行管理，实行贴反光条、车身喷字等规定。这一规定直接影响皮卡车身美观，一定程度上抑制了车主消费欲望。

但从2016年开始，相关部门发布了一系列条例，以征求意见的形式提出在使用4.5吨以下的汽车作为运输经营的车辆时无需办理交通道路运输经营许可证和从业资格证，经过2年多时间的探讨该政策于2019年1月1日得以落地，至此“双证”取消，车主只需拿着驾驶证就可上路，免去挂靠等诸多费用。

2019年初，新GB7258将皮卡定义为多用途货车，不再被要求粘贴反光条标志、车身喷字，皮卡实现“颜值自由”。

另一方面，最近几年河北、河南、云南、辽宁、新疆、湖北等6省陆续被列为皮卡解禁试点省，“皮卡进城难”有所缓解，陆续扩大皮卡进城限制范围成为整体趋势。

政策上的明显利好让皮卡热度不断升温，今年6月行业相关政策继续加大力度，并明确指出“鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制，充分发挥皮卡客货两用功能”。

有长期关注皮卡市场的投资人分析，随着更多城市对皮卡进城限制的放宽，皮卡凭借自身“既家用又商用”的产品属性很大可能会迎来持续增长，这轮升温将帮助国内皮卡市场实现“觉醒”，整体规模有望再上一个台阶。

国内也将掀起“电动皮卡潮”

虽然国内皮卡市场与美国市场有较大差距，但国内皮卡电动化的趋势丝毫不弱于美国，与福特、通用等美国老牌皮卡车企一样，国内也有一批皮卡赛道传统车企早早押注电皮卡领域，希望在皮卡市场即将迎来“春天”的大好时机通过纯电动皮卡产品继续保持领先姿态。

国产皮卡头部玩家长城汽车、江铃汽车、江西五十铃、江淮汽车、上汽大通等均先后在纯电动皮卡领域有所布局。

其中长城旗下首款纯电皮卡风骏7EV已于9月上市，该车基于汽油版车型打造，是基于PEi非承载电驱平台打造的纯电动皮卡，具备清洁高效、安全、强动力、高可靠性、高智能等特点，另有消息称电动版长城炮也有望在2020年正式上市，该款车型曾被国内皮卡爱好者寄予厚望。

江铃集团与日本五十铃公司合资企业江西五十铃在2018年底亮相了旗下首款纯电动皮卡瑞迈EV，郑州日产首款纯电动皮卡锐骐6皮卡EV在10月开始预售。

江铃域虎也有一款名为T500EV的纯电动皮卡蓄势待发，江淮汽车则选择明年4月在巴西市场推出旗下最新的电动皮卡车型——IEV330P，上汽MAXUS的首款电动皮卡发布时间稍显落后初步定在2023年。

造车新势力方面，除了对标Rivian主打低速电动皮卡的开云汽车外，大部分新兴国产电动汽车品牌仍未将主要目光放在皮卡领域，着手布局电动皮卡的车企仍以传统皮卡厂商占据多数。但随着皮卡热的持续升温，政策倾斜转换成用户接受度的攀升，造车新势力很难不因为眼红这片蓝海市场而陆续入局。

届时传统车企蓄势待发、国外品牌虎视眈眈、造车新势力伺机而动，电动皮卡热的浪潮才算是真正掀起。