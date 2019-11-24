苹果的可穿戴革命：从AirPods说起

苹果终于推出了真正意义上的「第二代」AirPods，AirPods Pro。

在发售的前两周里，AirPods Pro获得了几乎压倒性的好评。据彭博社报道，AirPods产品线在2019年的出货量将翻一倍，达到6000万件。苹果最新一季的财报数据也显示，可穿戴设备（主要是AirPods和Apple Watch）正在超越iPad和Mac，成为仅次于iPhone的第二大硬件收入来源。

三年前，AirPods开创了「TWS」（True Wireless Stereo，真无线立体声）耳机这种产品形式，将蓝牙耳机从线环的束缚中解放出来。尽管公布之初它备受舆论质疑，发售后的一两年，AirPods还是成为了苹果近几年推出的最成功的新产品。不仅如此，它还改变了整个耳机市场，也是苹果未来布局的第一步。

超前的技术储备

高端耳机是一种边际成本相对很低的产品。

研发一款好耳机，前期需要投入大量研发成本，后续的生产制造成本则相对较低。所以传统的高端耳机产品，最初的发售价往往极高，随时间推移、出货量增加，价格都会有一个大幅跳水的过程。所以一款耳机卖得越好，就越有足够的资金进行后续的研发，做出最极致的产品，且价格反而不一定是最贵的。

2016年秋季发布会之前，苹果对AirPods项目一直严格保密，也没有进行大规模量产。发布会上，Phil Schiller先是宣布iPhone 7将取消耳机孔，然后马上宣布，针对没有耳机孔的iPhone推出了一个更好的解决方案，AirPods。

对其他任何一个手机厂商来说，去掉耳机孔，然后发布一个1558元的「替代方案」，这几乎是自杀式行为。但苹果有这个自信，相信自己的技术投入能够带来优秀的体验，即使价格不菲，也能够赢得消费者的亲睐。

初代AirPods | Unsplash

苹果花了多长时间研发AirPods，我们不得而知。但一个事实是，AirPods在技术上领先了竞争对手至少一到两年。AirPods发布的第一年，连效仿者都寥寥无几，因为它们根本解决不了两个独立耳机的声音同步和延迟问题。直到今天，都没有很多TWS耳机能在轻便性、连接性能、麦克风效果等等一系列基础体验上比肩AirPods。而且大部分体验合格的TWS耳机产品，价格并不比AirPods便宜多少。

2019年，整个TWS耳机行业开始逐渐赶上。市面上的芯片方案越来越多，价格也开始降低。据52audio.com的统计，目前市面上已经有16家厂商推出了49款TWS主控芯片。包括华为、高通、联发科旗下的络达、阿里小米投资的玄恒BES……越来越多的厂商开始推出TWS耳机产品。只是行业追赶的这三年里，苹果又已经通过AirPods Pro迈出了下一步。

AirPods Pro的音质、连接性能、降噪效果、佩戴舒适度、便携性、控制交互都是顶级的，不一定每一项都是最好的，但综合来看，AirPods Pro已经成为了新的「最好的无线耳机」。

蓝牙耳机：一片新的蓝海

在AirPods刚刚发布的2016年，想要说服用户花一千多块钱买一个耳机，并不容易。

AirPods最初几乎是顶着一片「骂声」上市，过去三年里，AirPods的产品几乎没有变化，出货量却飞速增长。综合多家市场分析公司的数据，2017年AirPods的总出货量大约在1600万左右，2018年是3500万，今年则有望达到5500 - 6000万，总出货量将超过1亿。

谷歌的搜索热度数据也很好地反应了AirPods口碑发酵的过程。2016年末发布之后，AirPods的搜索热度一直不高，直到2017年末，AirPods的搜索热度开始走高，甚至超过了发布当时的热度。在此期间苹果并没有发布新款耳机，也没有大的市场营销动作，全靠用户的自主传播。等到2018年末，搜索热度进一步增长，最终在今年AirPods Pro发布后迎来爆发。

伴随着AirPods的发展，整个蓝牙耳机市场也在迅速扩大。根据天风证券研究所的数据，从2016到2018年，中国蓝牙耳机市场规模从18亿增长到了63亿，出货量和产品单价都大幅提升。

以AirPods为代表的可穿戴设备销售正加速增长| Sixcolors

TWS耳机的发展，带来了更大的市场机会。在这个智能手机体验越来越同质化的时代，苹果想要继续给iPhone涨价是很难的。这时AirPods就成为了苹果新的增长发动机，在近一年的财报里，苹果可穿戴设备的销售正在加速增长，从同比30%的涨幅上升到了最近一个季度的54%。其他手机厂商也是一样，只卖手机想要获得增长已经很难了，必须开始围绕手机卖软件、卖服务、卖智能家居、卖可穿戴配件。现在全球有10亿活跃iPhone，苹果卖出了1亿部AirPods，还有巨大的市场可供开拓。

对传统耳机厂商来说，TWS耳机的发展带来了机会，也让它们面临着挑战。诸如Bose、索尼这样的在高端降噪耳机领域耕耘已久的公司，面对售价1999的AirPods Pro，必定会感到压力。AirPods Pro不仅在产品功能上更完善，更重要的是它能和苹果的整个生态在更深的层面协同工作，比如直接呼出Siri，在音量调节界面直接开关降噪，连接到不同的设备。当越来越多手机厂商纷纷开始自研耳机产品，原本和手机厂是亲密盟友的耳机厂，必须要开始思考未来的出路。

未来：可穿戴设备和AR

因为AirPods Pro同时兼顾了「降噪」和「舒适度」这两个特性，越来越多的人开始意识到，AirPods其实是一个「AR」（增强现实）设备。

你可以长时间戴着AirPods Pro，它会把守在你的耳朵上，对声音这种现实进行「增强」，过滤噪音，增强乐音。它让我们意识到，AR设备的关键特性在于佩戴的舒适度，一个你可以长时间戴着的设备，才能「改变现实」。耳机是这样，未来的AR眼镜也是这样。

一直有各种渠道的泄漏消息，称苹果正在开发一款「和iPhone协同工作的AR眼镜」。这的确符合情理，目前处理器的性能和功耗局限，让眼镜、手表、耳机这样的可穿戴设备很难完全独立工作，必须配合手机，才能在尽可能轻量的前提下，提供足够多的功能。

Apple Watch和AirPods | Unsplash

过去5年里，一切需要与iPhone协同工作的新产品，都借助iPhone的领先，取得了压倒性的优势，比如Apple Watch和AirPods。而那些和iPhone的关系比较弱的产品则相对缺乏竞争力，比如HomePod。

未来，苹果最大的优势仍然会在「移动场景」中。苹果最擅长造那些轻量、小巧，在硬件设计和制造上有巨大难度，用户拿在手上能感受到「细节」和「质感」的产品，也擅长将这些产品与最成功的iPhone结合，提供领先的体验。

苹果正打造一条完整的可穿戴产品线，提供一套全面覆盖的AR体验，AirPods Pro仅仅是这个计划的第一步。