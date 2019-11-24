川普参观苹果美国独苗工厂，这其中发生了什么

美国当地时间周三，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）陪同美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）参观了苹果位于德克萨斯州的工厂设施。





库克在当天现场的小型新闻发布会上发表感言：Mac Pro是美国设计，美国制造和美国工程的范例！——言下之意你们不要整天摁着iPhone说中国制造了，能不能看看这边。

特朗普则在隔壁对媒体说：他正在「考虑」豁免下个月的苹果对华关税。

在参观过程中，苹果公司奥斯汀总部附近还发生了抗议活动，反对苹果和反对特朗普的人都有。

特朗普获得了苹果赠送的新出炉Mac Pro一台，这次参观并没有什么特别之处，不过该事件同样是苹果与白宫关系的观察素材，他们在背后精彩的相爱相杀比事件本身要有趣得多。

特朗普很急

特朗普最近的日子不好过，光是应付弹劾就让他烦不胜烦。就算最终弹劾总统计划失败，被称为水门事件级别的丑闻噱头拖不了特朗普下水，搞臭他也是志在必得的。

加上对中国的贸易战和科技战都在左右扇自己耳光，白宫原本信心满满想把中国按在地上摩擦，结果软硬兼施也没有得到什么好果子吃，倒是连连将国内各界得罪了一个遍。

可谓「大选在即，腹背受敌」。

特朗普将自己包装成美国蓝领阶层的代表，农产品难销售、裁员不停已经让美国的该阶层倍受其害，再不来点缓兵之策，选票还要不要。离选举越近，特朗普光顾深红选区就越频繁，上月28日，特朗普就在德州为法国奢侈品巨头路易威登（LV）工厂剪彩。

这时候小伙伴们可能得出疑问了，为什么是德州？为什么总是德州？

回答很明显。因为德克萨斯州对于特朗普的选票，或者说对于共和党的选票非常重要。

按美国近年来选举得票数分布的倾向，各个州有红州、蓝州与摇摆州之称，表示的是共和党和民主党在各州的势力：红色代表共和党，蓝色代表民主党，紫色的是倾向不明显的摇摆州。德克萨斯州（Texas）是共和党首当其冲的铁杆支持州，自1988年起，就没有选出过民主党籍的参议员。上世纪90年代起至2012年美国总统选举，共和党人在德克萨斯都以超过两位数百分比的得票率差距击败民主党人，但2016年特朗普是在这里的得票率只比希拉里高出了9%，共和党心里当然很急了，眼看铁杆深红都要变摇摆州了，还不赶紧的在大选前临时抱一下佛脚，实施安抚手段？

所以去完LV工厂之后，11月20日特朗普又前往得克萨斯州首府城市奥斯汀参观苹果在当地的工厂，苹果2019年台式Mac Pro（刨丝机）就在这里生产。

特朗普与库克的相爱相杀也源于政客的利益需要，特朗普对苹果一直高度关注，早在他还没上台前，就打着「让制造业重回美国」的口号来吸引选票，上台后立刻点名库克加入白宫劳动力政策咨询委员会，另外他还表示苹果是这届白宫「美国制造业复兴计划」的重要一环。库克多次拒绝了特朗普，但还是「不得已」许下承诺：5年内为美国经济贡献3500亿美元，苹果将以间接或直接的方式，创造或支持240万个工作岗位。

所以这好不容易抢回来的宝贵生产线，特朗普当然视为战绩，分外重视。另外，随着苹果在奥斯汀耗资10亿美元的新园区破土动工，特朗普参观完苹果工厂回来就可以愉快的发推特告诉大家：“我为美国工人操碎了心”了。

苹果很无奈

蒂姆·库克经常被媒体塑造为营销天才，实际上，他为苹果甚至全球经济做出的最大贡献其实是苹果的超级供应链规模。

1998年，乔布斯聘请具有出色供应链掌控能力的库克担任苹果公司全球运营高级副总裁，苹果全球供应链布局就此开始。那些年苹果新品总是号称改变世界，但又总是面临一个尴尬的窘境，叫做——产能不足。2004年，苹果产品策略进一步转向由外国制造，库克参与其中并发挥了主导作用。此举削减了制造成本，同时保证了生产部分史上最畅销科技产品所需的巨大规模。

全球供应链形成后，我们几乎再也没听过某款iPhone产能不足的报道。当然，在这里必须感谢中国工人的勤劳和效率。

「美国制造」这种大梦，也只有某些人心里还存在了。

1983年，苹果在原库比蒂诺总部对面开设麦金塔（Macintosh）工厂，直到1992年麦金塔在美国的生产线全部关闭时，这座工厂都未曾达到过乔布斯当初设想的产量。

苹果2013年Mac Pro在美国生产，差点被一颗小小的螺丝钉难住，千辛万苦找到了一家可以生产2.8万颗定制螺丝的零部件制造商Caldwell Manufacturing，这家公司送了22次货才把2.8万颗螺丝钉交付齐。如果当时Mac Pro生产线在中国，这种事就根本不可能发生。

我们此前的锋观点文章曾和大家讨论过，Mac Pro生产线留在美国其实是一项「面子工程」。

就苹果财报来看，Mac Pro并不是该公司最赚钱的产品。在过去的三个季度内，iPhone、Mac、iPad和穿戴式设备（含家用设备）为苹果带来销售额分别是333.6亿美元、69.9亿美元、46.6亿美元以及65.2亿美元。除Mac Pro以外，目前iPhone、Mac、iPad等主要产品的生产组装，仍然严重依赖中国以及其它亚洲国家。近来，特朗普「威逼利诱」的策略虽然让奥斯汀制造Mac Pro的工厂得以保留，但难以扭转总体大势。

根据外媒消息，奥斯汀生产的Mac Pro不久将交付给整个美洲的客户，这表明在德克萨斯州组装的Mac Pro装置仅将销往美国、加拿大、墨西哥和其他国家/地区，也足以看出即便是供货量较小的Mac Pro，美国工厂也满足不了苹果全球供应的产能需求。

另外，这根独苗也是苹果和特朗普政府拉扯关税问题的支撑点，特朗普多次喊话苹果：想避免征税？那就在美国生产。苹果说：好的，2019款Mac Pro在德克萨斯州奥斯汀生产。然后苹果向美国贸易监管机构提交10项关税豁免申请，获得批准。

苹果还在争取iPhone，Apple Watch和AirPods等更多产品的征税豁免，为了库克所说的「来自总统以及其他政府成员的帮助」，这家公司未来还要继续往美国供应商身上砸钱。

目前，苹果在德克萨斯州奥斯汀拥有6000多名员工。而前面提到的奥斯汀北部的新园区建成后扩招5000名员工，预计到2022年投入使用后，总共可以在奥斯汀创造15000个就业岗位。苹果这一举措获得了4000万美元的税收优惠，但是，美国制造的零部件价格将比之前至少上涨3倍。

所以Mac Pro还真是贵得「有道理」的。