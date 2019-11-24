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Firefox浏览器出现新插件HTTPZ：可将HTTP链接转到HTTPS

2019/11/24 13:56:58来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

如今大多数站点都支持 HTTPS，并且在用户访问站点时就默认转到 HTTPS 协议上。

如果站点位于支持 HTTPS 的站点数据库中，则 HTTPS Everywhere 之类的扩展程序会自动请求将 HTTP 转到 HTTPS。DuckDuckGo 搜索引擎最近就在其应用和扩展中启动了一项名为“智能加密”的新功能，该功能会根据搜索引擎数据自动将连接转到 HTTPS。

而有一些 Web 浏览器（例如 Tor）并不会试图将用户的连接从 HTTP 直接自动转到更安全的 HTTPS 协议，如果单击一个已经迁移到 HTTPS（或者同时支持 HTTP 与 HTTPS）的网站上的旧文章中的 HTTP 链接，那么它就则会使用 HTTP 加载资源，而不是转到 HTTPS。

而 Firefox 则有一个 HTTPZ 扩展可以实现自动将 HTTP 转到 HTTPS 访问。

HTTPZ 不依赖于支持 HTTPS 的站点数据库，它会尝试自动将连接升级到 HTTPS，如果 HTTPS 连接抛出错误，它将恢复为 HTTP。HTTPZ 的介绍是这样写的：

  • 如果 HTTPS 升级无效，则将回退 HTTP。

  • 如果站点从 HTTPS 重定向到 HTTP，则显示警告。

  • 启用代理兼容模式。

  • 设置 HTTPS 连接尝试超时。

  • 可记住成功进行 HTTPS 升级的高速缓存，以加快将来的连接速度。

  • 为不支持 HTTP 的网站配置忽略行为。

  • ……

HTTPZ 当前有一些能力限制，比如它不会尝试将子资源链接转到 HTTPS，例如 HTTPS 站点中加载的元素。

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关键词：Firefox浏览器HTTPS

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