Firefox浏览器出现新插件HTTPZ：可将HTTP链接转到HTTPS

如今大多数站点都支持 HTTPS，并且在用户访问站点时就默认转到 HTTPS 协议上。

如果站点位于支持 HTTPS 的站点数据库中，则 HTTPS Everywhere 之类的扩展程序会自动请求将 HTTP 转到 HTTPS。DuckDuckGo 搜索引擎最近就在其应用和扩展中启动了一项名为“智能加密”的新功能，该功能会根据搜索引擎数据自动将连接转到 HTTPS。

而有一些 Web 浏览器（例如 Tor）并不会试图将用户的连接从 HTTP 直接自动转到更安全的 HTTPS 协议，如果单击一个已经迁移到 HTTPS（或者同时支持 HTTP 与 HTTPS）的网站上的旧文章中的 HTTP 链接，那么它就则会使用 HTTP 加载资源，而不是转到 HTTPS。

而 Firefox 则有一个 HTTPZ 扩展可以实现自动将 HTTP 转到 HTTPS 访问。

HTTPZ 不依赖于支持 HTTPS 的站点数据库，它会尝试自动将连接升级到 HTTPS，如果 HTTPS 连接抛出错误，它将恢复为 HTTP。HTTPZ 的介绍是这样写的：

如果 HTTPS 升级无效，则将回退 HTTP。

如果站点从 HTTPS 重定向到 HTTP，则显示警告。

启用代理兼容模式。

设置 HTTPS 连接尝试超时。

可记住成功进行 HTTPS 升级的高速缓存，以加快将来的连接速度。

为不支持 HTTP 的网站配置忽略行为。

……

HTTPZ 当前有一些能力限制，比如它不会尝试将子资源链接转到 HTTPS，例如 HTTPS 站点中加载的元素。