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门店关闭、余额无法取出，呆萝卜回应：正在筹措资金，尽最大努力妥善处理各类问题

2019/11/24 18:42:01来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月24日消息 近日有媒体爆料称，社区生鲜供应及配送平台呆萝卜出现拖欠供应商货款、裁员欠薪、门店关闭、用户余额无法取出等情况。昨日晚间呆萝卜官方在微博发布公告表示正在筹措资金，尽最大努力妥善处理各类问题。

公告中表示，呆萝卜是一个负责任的企业，目前正在积极筹措资金，并将尽最大努力妥善处理当前出现的各类问题，相关进展情况将通过呆萝卜App每周予以公告。以下是公告全文：

尊敬的各界同仁，

由于呆萝卜近日问题，造成各方诸多不便，对此我们深感自责，在此向大家表示诚挚道歉。在此，我们再做如下说明：

1.过去三年，呆萝卜获得了消费者、社会各界及投资机构的广泛认可，并作为安徽唯一企业入围《2019二季度胡润中国潜力独角兽》榜单，成为安徽互联网经济的骄傲。对于大家的认可，我们不胜感激。

2.创新性企业在创业过程中不可避免遇到各种阶段性困难，这次危机事件主要是扩张过快而融资步伐没能同步跟进，以及信息不对称所致。

3.呆萝卜是一个负责任的企业，我们正在积极筹措资金，并将尽最大努力妥善处理当前出现的各类问题，相关进展情况将通过呆萝卜App每周予以公告。

相信在政府及相关部门的大力支持下，在广大消费者和供应商、加盟商、合伙人的理解和支持下，呆萝卜一定会凤凰涅槃，早日恢复正常运营，继续为广大用户提供新鲜、实惠和便捷的服务！

呆萝卜

2019年11月23日

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