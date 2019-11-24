新规禁外放：魔性笑声、鬼畜抖动能治吗？

“哧哧哧……哈哈哈……”当这种类似笑断了气的声音在车厢里响起，你马上就会反应到，有人又开始用外放看短视频了。

当然，不止在公交车、地铁、火车上，包括很多公共场所这种用手机肆无忌惮外放视频、乐曲的行为都比比皆是。

“有些人在公共场合看PAD里的电视剧，总爱大声外放。”“背景音乐无限循环，听得都想吐了。”“完全是旁若无人，一个短视频一遍一遍地放”......

很多网友也在论坛里吐槽，已经苦“肆意外放行为”久矣。这种在公共场合外放手机视频（音乐）到底有多讨人厌呢？或许可以从网友常挂在嘴边的“XX外放，亲妈下葬”略窥端倪。当然，很多时候这些肆无忌惮大声外放的人，根本不在意别人的厌恶眼神或是劝阻，因为他们无所谓。

幸好，近日交通运输部官网公布了《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》，将对乘客在地铁内一系列行为进行规范，该办法将于2020年4月1日起施行，有效期为5年。

也就是说，类似刷短视频、外放音乐的人，将不能在公交工具上肆无忌惮地开外放了。管理办法一出，获得了无数网友一边倒的支持。

那么，距离管理办法正式施行尚有近半年的时间，在网友激烈的讨伐声中，地铁、公交车、货车上刷短视频、大声外放的行为是否有所收敛？“办法”的推出是否会有不同的声音和看法？作为一种行为规范管理手段，“办法”真的能规范“扰民”行为吗？

No.1外放者称拥有“娱乐自由”

近几天，在北京和深圳的上下班高峰期，懂懂笔记乘坐了部分地铁线路，发现几乎每一趟地铁都能够听到短视频BGM（背景音乐）的旋律，以及网友嗤之以鼻的魔性“断气”笑声。

仔细观察后发现，开着外放刷短视频、煲剧的，大部分为中年乘客（男性为主）。在深圳福田梅景地铁站乘上开往文锦的九号线上，当懂懂笔记试图与其中一位正在刷短视频的乘客搭讪时，对方表现出了强烈的戒备心。

“怎么，现在公共场合允许人家打电话，不允许我看视频吗，莫名其妙。”再三解释后，这位男乘客表示，他每天下班都是搭乘地铁回家，刷短视频成了他通勤途中杀时间的重要方式。

在他看来，短视频是杀时间和排解烦恼的利器，这位建筑工地工作的中年人每天上班工作繁忙，下了班还要赶回家还需要照顾体弱多病的家人，只有地铁通勤的这段时间才相对自由，“如果这个时间都不让我刷短视频的话，那我什么时候才能刷？”

当懂懂笔记表示是否可以采用耳机避免打扰到身边的乘客时，这位男士用莫名其妙的表情反驳道，“你看我像有耳机的人吗？就算家里有也不可能天天揣兜里备着呀。”说罢嫌弃地转过了身去。

“大家都在看视频，也没见有谁（戴着）耳机的呀，为啥要说我？”当懂懂笔记在北京市13号线的上地站乘车时，试图提醒一位中年女乘客降低手机视频的音量时，对方的反应更加的激烈，“公共场合怎么不能看视频了？你管我怎么做，嫌吵坐出租车去呀！没事吧你？”

公共场合是有“个人自由”的，一些人对于在地铁、公交车上外放刷短视频、看电视剧似乎并不以为意。在耐心解释后，这位女乘客消了火，表示既然大家在公共场合有打电话的权利，她也有使用手机看赤贫的权利，自己没有危害公共安全，就拥有个人娱乐的“自由”。

“我不知道你说的那个什么规定，如果不让在公交车上看短视频看电视剧，那么该从企业抓起，别做这些（App）。”当懂懂笔记解释运输部的《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》将要实施时，中年女士的火气似乎收敛了些，“居然还有这样的规定？广播里也没人提呀？”

当被告知，该管理办法将于明年4月1日正式施行时，女乘客若无其事的调低了一点儿手机音量，继续埋头刷着短视频内容，嘴里还不停地小声嘟囔着，“真是什么（规定）都有，明年实施现在跟我说干嘛，莫名其妙。”

显然，不少在地铁上大声外放乘客，都认为在公共场合拥有享受自由的权利，这一权利就和接听拨打电话一样，是理所应当的。如果非要限制自己享受自由的权利，应该从应用厂商入手，从手机厂商入手，“为什么不从源头予以禁止？”

就像地铁上一位拖着行李箱的中年乘客所说的：“他们（手机）厂家把音量做这么大，现在倒限制我们用户使用的问题了，做手机的、做这些APP的怎么没人去规定规定？”

这不由让人想起了N年前部分城市对公共场合吐痰行为的处罚，当时很多人也曾强调，“我嗓子里有痰，吐不吐是我的自由……”

No.2支持者建议“管理”范围再大些

“不只是地铁，希望连公车站亭、候诊室等公共场合都禁止外放。”

在国贸地铁站附近的公车车站里，当懂懂笔记随机与路人聊及“外放禁令”话题时，很多乘客都表示支持这样的规定。乘客杨小姐告诉懂懂笔记，她和男朋友都特别讨厌大声外放的乘客，觉得“外放”管理应该覆盖公交工具以外更多的公共场合。

杨小姐表示，公交车、地铁和火车上经常会有这种不文明行为发生，但是一旦劝阻又容易发生口角。“有时候车上的人多，前后有两、三位乘客开着声音在刷短视频、看电视剧，特别烦心。”杨小姐的男友在一旁说到，自己的父母也曾在坐公交车时被后排乘客放“舞曲”吵了一路，甚至出现了恶心、头晕的感觉。

一位高中生模样的学生在交流中表示，尽管娱乐放松是每位乘客享有权利，但这种权利的前提是不能影响他人，“有时上了一天课，回家时在车上听到这样的噪音，真的很讨厌！”

他指着一旁经过的路人说，“不止是公车、地铁上面，骑车的人和行人也经常能看到边骑（走）边刷短视频的，这样很不安全的，不论是带着耳机还是开着外放，都会害人害己。”

“要我说，这种在公共场合外放声音的，危害不亚于在公共场所吸烟，都应该制定法规去约束。”在很多年轻人看来，年轻人还是很在意这种不文明行为的“现在我们同学们都是用耳机刷视频，感觉主要是那些年龄大些的（中年人）爱外放着听。”

或许，在公交车和地铁里这种不文明行为还算好一些，在深圳北站（火车站）的候车厅内，外放刷短视频、看电视剧的乘客更多。懂懂笔记在候车区停留了近30分钟，可以看到不下四五十位乘客，在座椅上肆无忌惮的开着外放。其中不乏“笑断气”的配音，以及熟悉的BGM旋律，此起彼伏与车站通知的广播声混杂在一起。

“如何评价这些在公共场所开外放的人？既然可以在公共场所控烟，为什么就不能连同这些人一起限制了呢？”曾有网友在网上发起了提问，众多回答者大多提及，禁止外放无法可依。

那么，未来这一纸禁令能否制止在公共场合用声音“扰民”的现象？

No.3“笑声与震动攻击”难制止

“我觉得没用，禁止在车上外放刷短视频，就不会打扰到身边的乘客了？恐怕不见得。”

针对《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》的施行细则，不少网友也表达了自己的意见。成都读者“康奈”在微信群里向懂懂笔记吐槽，除了手机声音扰人外，公交车上还有其他“噪音”也很讨厌。

这些“噪音”包括用户看短视频时的举动。康奈表示，由于不少短视频内容搞笑，所以用户看到可笑之处时常常会情不自禁笑出声音。无论是否佩戴耳机，都会因视频内容突然大笑吓到别人。

“在坐车的时候这种情况太多了。本来静悄悄的，突然间一个人会跟疯了一样嘎嘎大笑，而且戴着耳机，对身边乘客的异样眼光也丝毫不在意。”康奈强调，这样的情况也经常出现在办公室、餐厅、甚至医院的候诊室。

“即便佩戴者耳机，这些人还是会影响到其他人。我觉得除了广义的公共场所之外，一些狭义的公共场合是不是也该出台规定，制止这种行为扰民呢？”和康奈有相同感受的，还有一位在广州上学的大学生“明也”。明也告诉懂懂笔记，他在“半公开场所”——学校集体宿舍里，常常会遭遇到“震动攻击”。

“上铺的室友每天都有刷短视频的习惯，而且都是看一些搞笑内容。”他的室友以往刷短视频一笑出声，其他室友都会提醒他注意宿舍安静。然而，室友调整了“狂笑模式”之后，虽然很少笑出声音，但“憋笑”总会让他全身颤动像抽搐一般，每当看到搞笑的内容时，上铺就会“震动”不已，“我有时前半夜会被摇醒好几次，真的无语了。”

“在地铁、公车上吵到别人，在景点景区影响他人，在宿舍还整得室友都不得安宁，最要命的是看短视频的都有瘾。”明也表示，单纯管理手机外放声音其实治标不治本，“根儿上还是要提升大众的个人素养好公众意识，这问题和在图书馆不能大声喧哗其实是一个道理。“

【结束语】

在手机上观看短视频、电视剧和欣赏音乐，的确是人们在通勤、闲暇时消遣的最佳方式之一，但这也导致外放噪音等问题层出不穷。尽管有不少用户称苦外放久矣，但却碍于种种因素，往往是敢怒而不敢言。

直至近日交通部发布《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》，制止这种不文明行为也才有法可依。当然，更多用户的诉求是，娱乐无罪也要顾及他人感受，更多人应该养成良好的素质和意识。

同时，在互联网时代，智能硬件、应用和娱乐方式正越来越渗透到我们的生活当中，如何避免出现个人的快乐建立在他人的痛苦之上，或许也应该成为科技企业的一个思考。可以说，有效地挖掘用户的痛点、解决更多人的烦恼，不仅是所有企业的责任，也可能会促生一种新的商业模式（不包括降噪耳机哦）。