唯品会终止自营品骏快递业务，将由顺丰负责包裹配送

11月25日讯，唯品会今日宣布与顺丰达成业务合作。即日起，唯品会将终止旗下自营快递品骏的快递业务，并委托顺丰提供配送服务。

据介绍，此次正式合作达成前，顺丰已经以唯品会JITX业务第三方物流供应商角色承接后者部分物流配送和退换货快递业务，目前已基本实现内部库存管理系统与顺丰快递链路路径的打通。

自2019年11月下旬开始，品骏快递将不再经营唯品会电商包裹的快递业务，后续将委托顺丰公司提供包裹配送服务。双方将紧密合作，以确保用户订单的无缝衔接与快递服务的顺利过渡。

“我们很高兴能够与顺丰达成合作，”唯品会董事长兼首席执行官沈亚先生表示：“通过这次的业务合作，我们可以提高物流效率，降低履约费用，保障‘最后一公里’配送服务，持续提升用户的消费体验。”

唯品会方面表示，公司自2018年下半年起宣布回归特卖战略中心，此次自营快递业务调整符合集团的整体业务策略——提高物流效率，在进一步专注品牌特卖核心业务的同时降低履约费用，从而强化运营效能与盈利能力。

唯品会于2013年自建品骏快递，目前唯品会注册用户规模达3.4亿，日均订单量达百万级，对快递业务与配送服务水平提出更高的运力要求。此外，受限于单平台规模效应，唯品会单件物流成本高于快递行业平均水平。

因此，从今年年初开始，唯品会尝试使用社会化物流承接部分快递业务（JITX）补充运力。唯品会表示，至Q3季度，唯品会实际履约费用和费率占比均有所下降，预计全面切换社会化物流业务后，唯品会单件物流成本有望继续降低。