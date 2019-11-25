长虹净利跌超八成陷业绩魔咒，AI战略能否带来新突破？

日前，四川长虹发布2019年前三季度财报，报告显示2019年前三季度四川长虹营收622.10亿元，同比增长7.56%；归母净利润3849.38万元，同比锐减81.2%；扣非净利润-1.13亿元，同比下滑128.5%。

随后，长虹发布了智能电视产品CHiQ极智屏，然而，极智屏一经推出便遭到网友吐槽称，模仿华为智慧屏。业内专家表示，长虹电视和华为Hilink平台物联设备，反映出长虹无法构建起一个完整的生态。

事实上，长虹在人工智能（AI）电视领域的布局比其他传统彩电品牌更早，但业内专家表示，长虹的人工智能战略至今仍未开花结果，长虹还缺乏一定的产品力和品牌力。

长虹近两年均增收不增利，电视业务掉队

从四川长虹近年来的财务数据可以看出，其一直处于增收不增利的状态。2017年该公司实现营业收入776.32亿元，同比增长15.57%，净利润3.56亿元，同比下滑35.76%；2018年实现营业收入833.85亿元，同比增长6.68%；实现净利润3.23亿元，同比下滑8.56%。

长虹最新公布的财报显示，2019年前三季度，公司营收622.10亿元，同比增长7.56%；归母净利润3849.38万元，同比锐减81.2%；扣非净利润-1.13亿元，同比下滑128.5%。

关于四川长虹增收不增利的原因，家电行业资深观察人士刘步尘表示：“长虹目前销售的产品中大部分是中低端、价格比较便宜的产品，高端、利率比较高的产品占比比较少，其次长虹的品牌议价能力比较低。”

据了解，靠彩电业务起家的四川长虹，曾经蝉联20年彩电销售冠军，但在2007年彩电行业由显像管向等离子和液晶电视升级之际，长虹斥资60亿豪赌等离子电视，最终宣告失败。

近年来，长虹的布局又转向了激光电视、OLED电视等。以激光电视为例，据长虹官网信息显示，早在2015年9月，长虹推出C1系列激光影院产品；随后在2016年，4K大尺寸激光影院电视上市；2017年7月，长虹年产能15万台的激光光机、主机一体化标准生产线投产；2018年，长虹推出三色4K激光电视。由此可见，长虹在激光显示领域布局要比用户认知的早得多。然而，业内人士表示，占据中国激光电视老大地位的并不是长虹，而用户也未曾看到长虹激光电视的明星产品。

奥维云网2019年10月彩电市场全渠道月报显示，畅销机型前50名线上长虹仅有一款电视入围，排名50，线下长虹也仅有一款电视入围，排名40。

此外，进入2019年以来，彩电行业掀起了一波显示技术潮，三星、TCL、小米推出QLED电视，海信、创维等推出OLED电视，随后，康佳推出百万Micro LED电视，多种显示技术的出现，使得显示技术的未来主导力量成为未知。

对此，产业观察家丁少将表示：“每家企业对显示技术的判断不是特别一致，这样就导致了目前似乎表现出各种显示技术在争锋的景象，现在很难说哪个企业一定押宝能押对。有的企业是押宝在某一项技术上；有的企业还在观望，各种技术都在跟踪，长虹归类到后者比较合适，液晶电视、激光电视、OLED电视都有布局。”

据记者了解，目前长虹电视的出货量以及明星机型数量已经严重落后于其他电视企业。根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，2019年上半年，在全球电视品牌中，长虹电视的出货数量排名第七，落后于国内传统电视厂商TCL、海信、创维以及互联网电视品牌小米。

▲2019年上半年全球电视分品牌出货数量及同比走势（单位：百万台, %）

对此，丁少将表示：“首先，长虹需要在某些技术领域坚持与深耕；其次，其品牌运营还需要更多的活力。”

AI战略未开花结果，品牌力不足需对业务做“减法”

长虹CHiQ极智屏主打极智控、极智传、极智通和极智玩四个功能。然而，CHiQ极智屏一经推出便遭到了外界的吐槽，称其模仿华为智慧屏产品。据了解，华为智慧屏主打智慧交互中心、跨屏体验中心、IoT控制中心、影音娱乐中心。

此外，极智传功能可以让长虹电视和华为Hilink平台物联设备实现全域互联互通，这项功能意味着CHiQ极智屏加入了华为的生态。对此，业内人士表示，这反映了长虹一个很严重的问题，那就是长虹靠自己已经无法构建起一个完整的生态，所以必须依靠别家的生态系统来促进自己的产品销售。

事实上，长虹在人工智能电视领域的布局比其他传统彩电品牌更为提前。2013年，长虹选择进军人工智能赛道，推出“家庭互联网”战略；次年，长虹正式开启了人工智能战略。同年，长虹推出智能电视CHiQ，长虹方面表示，从CHiQ一代电视到六代电视，其一直深耕人工智能技术。紧接着，2017年，长虹又成立了国内家电行业的首个人工智能实验室。

进入2019年以来，长虹更是加快了其布局人工智能赛道的速度。CES 2019上，长虹集中展示了基于“AI+IoT”应用的CHiQ电视、冰箱、空调等，并通过IoT整合全屋智能家电，实现不同品牌的设备协同。随后，今年5月，四川长虹以19.03亿元投资建设智能制造产业园智慧显示终端项目。四川长虹方面表示，项目建成后，长虹智能制造的水平将大幅提升，平板产能实现翻倍增长，而这一切将成为长虹决胜超高清时代的关键支撑。然而，业内人士表示，长虹的人工智能战略至今仍未开花结果。

对此，刘步尘表示，“原因有两点，首先，长虹产品力支撑不足，长虹曾提出‘让想象发生’的口号，到现在为止还只是停留在‘想象’层面；其次，要想成为某一领域的领导者，品牌力得强，长虹还欠缺一定的品牌力。”

2019年，对于电视行业而言是极不平凡的一年，电视行业销售量与销售额继续呈现下行趋势，但行业内的新概念、新产品、新技术却层出不穷。TCL提出AI×IoT，小米主张5G+AIoT，康佳则以5G+8K为发展方向……至此充斥着关于5G、8K、AI、IoT的新概念、新名词。

此外，不同品类的新型电视产品也是层出不穷，华为推出荣耀智慧屏，TCL推出智屏，海信推出社交电视，创维推出AIoT大屏，康佳推出未来屏，一加、红米也宣布入局电视领域……对此，业内人士表示，电视行业AIoT同质化严重，赛道已异常拥挤。

丁少将认为，从整个集团层面来讲，长虹相对于互联网企业在打造全品类、全场景的智慧家庭方面是具备一定的基础与优势，“但能不能产品化、落地化，让消费者有一个很好的体验，还需要一个复杂的体系与过程。”

此外，近年来，长虹一直试图将业务向多领域扩张，除家电之外，其触角延伸至手机、机顶盒、影音、房地产、厨卫等。但业内人士认为，长虹自身业务存在短板，虽然业务多元化，但其业务也存在多而不精的缺陷。

对此，刘步尘表示：“长虹什么都做，导致其产品形象不清晰，长虹电视品牌老化很严重。长虹目前的当务之急是做减法，把那些没有竞争力的，不能够给企业做出营收利润贡献的，从长远看没有培育前途的产业，统统都砍掉，让自己的精力和资源倾斜投入到两到三个产业中去，重点培育这两到三个产业，做精，做出效益来。”