Moto V3回顾：它是摩托罗拉的金鹅，最终成了束缚

一款手机过于成功会怎么样？这问题看起来很无厘头，但是摩托罗拉RAZR却如此，它就是过于成功的代表，以至于其母公司因此陷入困境。

摩托罗拉发明了手机，StarTAC，也就是国内俗称掌中宝，是最早的翻盖手机之一。但是，它制造的最令人难忘的手机肯定是RAZR系列。

最初被称为“V3”的它在2004年问世。最开始是时尚手机的定位。这定位也只是最初一段时间而已，随着时间的流逝，其价格不断下降，在推出两年后，摩托罗拉已经售出了五千万台。

▲当年的V3一出，只有惊艳

摩托罗拉将RAZR V3保留了四年，在这四年里，总计销量高达1.3亿部。即使以今天的标准来说，这数字也让人惊讶。

一款手机卖了四年，放现在难以想象。如今·旗舰手机几个月就要一更新，当时虽说更新周期较长，但是四年也是很长寿的机型了。

▲黑色的V3

摩托罗拉做到了，这是他的成绩，但也是不思进取的表现，我们也不能怪摩托罗拉，因为销量确实太好了。可以说是它支撑了当年Moto的市场份额。在当时，他们是世界上最大的手机制造商之一，仅次于诺基亚。但是下降的迹象已经开始出现。

Moto RAZR V3是当时最薄的翻盖，厚度为13.9mm。你现在可能会嘲笑这个数字，但是当时流行的直板手机比这可厚得多，比如类似定位的索尼爱立信K700和诺基亚7610，厚度均为19mm。

RAZR是品质的代名词。阳极氧化铝外壳和金属键盘给人以质感优秀的感觉，底部的logo凸出使扬声器非常强劲（并且有助于平衡重量分布）。

▲很薄，但是配置……

这款手机虽然非常漂亮，但还是有点显得功能少，2004年看起来还行，但是到2006年，开始感觉功能不够用了。它只有2G连接和简单的WAP浏览器，基本的30万像素摄像头，几乎没有存储空间。

2005年，摩托罗拉发布了经过稍微修改的版本RAZR V3i，改善了一些功能。将相机的速度提高到了123万像素，并增加了一个microSD插槽。但是，浏览器和网络连接没有很大提升，摩托罗拉甚至没有提供EDGE网络支持。

▲改进版的V3i

有趣的是，V3i成了摩托罗拉与苹果合作的产品。因此这手机有两个版本，一个带有iTunes，一个带有Moto自己的音乐播放器。但与以前的V3一样，V3i也没有音频插孔，因此必须使用随附的以miniUSB接口耳机。

iTunes款可以同步PC上的音乐，但一次最多只能存50-100歌曲（有不同容量版本）。后来摩托罗拉的ROKR也有类似的限制，乔布斯（Steve Jobs）将其描述为手机内的iPod shuffle。

真正的续集Razr二代手机是V8，直到2007年才出现（几个月后才是3G版本的V9）。摩托罗拉首席执行官埃德·赞德（Ed Zander）将RAZR与Kleenex纸巾/可乐和iPod等产品作为类比，这些品牌名称已成为这类产品的代名词，他认为Razr也是一样，它就是手机的代名词。

▲到V8的时候，iPhone已经来了

当时他还详细介绍了公司的战略转变，谈到了3G连接等新功能，以及新的HTML浏览器，以表达Moto手机不只是外观出色。

到2007年，RAZR的价格以及它带来的利润率都达到了极低的水平。这影响了这家公司的盈利能力，更糟的是，摩托罗拉无力应对即将到来的触摸智能手机浪潮。

iPhone在2007年6月问世，与Razr2代差不多同时发布。显然，iPhone已经是下一个时代的产品。后者再精美，也只能在一个2.2英寸的屏幕上靠按键上网，跟触摸屏的iPhone一比，高下立判。

之后摩托罗拉为了自救也曾努力，发布了安卓旗舰DROID（又名Milestone，里程碑），这款手机的口碑和销量都很不错，但仍无法阻止iPhone，最终摩托罗拉的手机部门被出售给了Google。

回顾那几年，摩托罗拉一直抱着V3这只金鹅，他们害怕撒手，所以双手因此被束缚，无法抵抗来势汹汹的苹果，以及其他手机厂商纷纷拥抱的触屏智能机大潮，最终他们的整个手机业务都完了。

RAZR这品牌最近因为一款折叠机的出现被认为有复兴的可能，具有强烈的怀旧情节，甚至键盘和底部下巴都跟以前一样。只不过这手机用户也有些尝试的意味，至少目前为止，联想只决定明年初才让它在美国的一家运营商上市，暂无其他市场发售的计划。