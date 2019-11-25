比特币六个月来首次跌破7000美元关口

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北京时间11月25日消息，据外媒报道，比特币周日跌破7000美元关口，为六个月以来首次。
根据行业网站Coinbase的数据，截至北京时间周一上午9点50分，比特币价格约为6684美元，过去一个月下跌逾25%。
分析师认为，比特币最近的暴跌归因于中国最近宣布将打击加密货币交易。中国央行上周五发表的一份声明警告称，正在加大“监管力度，打击虚拟货币交易”。
该行称：“投资者应注意不要将区块链技术与虚拟货币混淆，”并警告加密货币交易的诸多风险。
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