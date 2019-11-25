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石头扫地机器人开启双12活动：T6到手价2499元

2019/11/25 11:01:13来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月25日消息 近日，石头扫地机器人开启了双12开门红活动，星钻礼盒、T6、T4等多款产品参加活动。

今年10月，日本软银集团宣布，SB C&S将引进来自北京石头世纪科技股份有限公司的智能扫地机器人产品。石头科技也是软银与中国企业合作智能扫地机器人产品的唯一合作伙伴。

T6

石头扫地机器人T6活动到手价2499元，搭载专利激光雷达，支持地图管理3.0、AI清扫路径规划与小爱同学唤醒，其吸力达到2000Pa，配备5200mAh锂电池，支持2cm强力越障。

石头扫地机器人T6搭载ALLwinner 4核智能硬件CPU，配备万宝至LDS马达电机，内置IMR模内热转印薄膜，采用NIDEC风机与博世陀螺仪，以及KODENSHI沿墙传感器。

星钻礼盒

石头扫地机器人星钻礼盒同样搭载专利激光雷达，支持地图管理3.0、AI清扫路径规划与小爱同学唤醒，吸力为2000Pa，配备5200mAh锂电池，活动到手价2599元，预约购机送天猫精灵，当天前2小时送星钻贴纸。

T4

石头扫地机器人T4采用半透明外观与降噪设计，支持LDS全局规划、地图管理3.0，拥有2000Pa吸力，配备5200mAh锂电池，还支持双虚拟墙功能，活动到手价1699元，咨询购机送感应夜灯。

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