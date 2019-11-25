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Rode打造了一款麦克风界的瑞士军刀

2019/11/25 11:19:09来源：爱活网作者：Napoleon责编：远洋评论：

麦克风是一种专用性很强的设备，但罗德（Rode）新推出的VideoMic NTG不仅是一款机顶麦克风，还可以作为吊竿麦克风、手机外接麦克风甚至是通过USB连接电脑使用，堪称是麦克风界的瑞士军刀。

VideoMic NTG造型与上月发布的广播级指向麦克风NTG5相似，外壳使用了圆形开口拾音孔，内部是压力梯度驻极体电容，频率范围是20Hz-20kHz，信噪比79 dBA，动态范围105dB SPL，采样深度24bit，采样频率48kHz，无限可变增益控制，高通滤波器支持75Hz、150Hz两种模式，心形指向，自重仅为94g。VideoMic NTG带有3.5mm音频接口与USB Type-C接口，前者支持自动感受输出，能自动切换TRS、TRRS接口，在智能手机、相机间切换使用更为方便；USB Type-C既可用于充电，又可以输出音频信号到电脑、平板电脑之上，而且麦克风上带有3.5mm音频输出接口，可外接监听用的耳机。

VideoMic NTG内置了锂电池，续航时间不小于30小时，充电时间只要2小时，标配了Lyre专利防震架、防风罩、USB线配件，将于圣诞节前后上市，国内定价1795元。如果用户想把VideoMic NTG作为吊竿麦克风使用，得自备延长杆。

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关键词：麦克风

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