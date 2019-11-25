选对不选贵：苹果真无线耳机怎么选

TWS是True Wireless Stereo的缩写，即真正无线立体声耳机。苹果目前推出了三款H1芯片的TWS耳机：2019 AirPods、AirPods Pro和Beats Powerbeats Pro。

H1芯片可让你的耳机通过Siri和iCloud自动和所有的苹果设备配对，并且发挥更好的电池管理作用。

提个小问题吧，如果你有一部新的iPhone，你想要买哪一款耳机呢？可能很多人会直接回答买AirPods Pro就好了。不过并不是每个人都适合AirPods Pro，选择应该多种多样，让我们看看这三款耳机的特点吧。

AirPods：对耳机要求不高的便宜选择

AirPods已经在今年更新到第二代，电池续航时间略有改善，也支持免提Siri功能。AirPods和AirPods Pro的最大区别是前者没有主动降噪，但反过来说，它也给那些不喜欢入耳式耳塞的朋友提供了选择，它适合那些对于音质和佩戴性都没有太高要求的人。

AirPods可以选有线充电盒或无线充电盒，而有线版只需1,558元。如果只是希望买一个可以无缝连接苹果设备的苹果耳机，那么便宜（而且经常有促销）的AirPods还是可以选的。

AirPods Pro：适合大多数用户的最好综合

如果你优先考虑音质，或者希望戴上耳机时绝对安静，或者在健身的时候想戴着耳机，你会想要AirPods Pro的。

它比AirPods贵，但你会享受到很多的便利，定制化的耳塞贴合耳道，佩戴起来相对稳固。入耳式硅胶耳塞可以形成耳内密封道，提高音质，主动降噪功能则可以消除来自内外部的噪音，在地铁等嘈杂环境，你仍能安静地听着舒缓乐曲。而戴着AirPods Pro在户外活动比用戴着AirPods牢靠得多，另外，AirPods Pro具有IPX4抗汗抗汗性。

虽然它并不是音质最好的耳机，但它在降噪和音质提升方面做得很好，而且在你需要的时候，它可以在降噪和不降噪之间切换，这是一个相当实用的功能。另外，AirPods Pro用新的控制方式——更方便的力压感取代了轻敲。尽管1,999元的价格更高，但AirPods Pro显然是三款产品中最好的，而且是大多数iPhone用户喜欢的。

Powerbeats Pro：高强度运动和超长续航

虽然大多数用户最喜欢AirPods Pro，但你还是有一些理由选择Powerbeats Pro的。它和AirPods Pro价格差不太多，官网1,888元，但不具备主动噪音功能，而且充电盒很大，装不进口袋，也没有无线充电功能。

但Powerbeats Pro的挂耳式设计能让耳塞牢牢地固定在原位，即使在一些剧烈的运动中，都不容易发生脱落。有Beats的技术加持，可实现强劲均衡音效和动态音域，音质比AirPods Pro略胜一筹，操控方面有物理按钮，适合那些不喜欢触摸传感器的人。

购买Powerbeats Pro的真正理由应该是它的续航能力，这三款耳机的充电盒里都有足够的电池，可以给你提供24小时的续航时间，但AirPods和AirPods Pro的耳机只能持续用4.5到5个小时，就需要放回充电盒里充电了，Powerbeats Pro的续航时间是它们的两倍，达9小时。因此，Powerbeats Pro最适合那些经常在户外，或者经常进行强度运动的人。