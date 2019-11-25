绩效优异却晋升困难？营销人员职业道路四点须知

编者注：本文的作者是Costanoa Ventures的运营合伙人Martina Lauchengco。

数年前，我见证了一位才华横溢的营销主管带领一家默默无闻的创企实现了数百万美元的营收。

她建立了产品营销、企业通信、公关、品牌和合作营销团队。在不到一年的时间里，她的营销组织增加到了将近20人，其中包括三位经验丰富且非常愿意和她合作的主管。与此同时，她发现很多经验不如自己的人，反而爬上了副总裁的位置，她不禁好奇：为什么我就不行？

于是她找到公司首席执行官，询问“为什么取得了这么多成就，我还当不上副总裁”。首席执行官的回答是：“我很抱歉，你的准备还不够。”这不仅让她感到沮丧，甚至还是无法理解，因为首席执行官也无法清楚地解释原因。

这位主管就是我。而这位首席执行官就是Ben Horowitz。

在和数百位营销主管进行会谈后，我也意识到当时自己身上的一些特征，现在我已经能理解当时的原因。我也会把这些经验分享给大家。

这些经验不仅适用于想要晋升的主管，同样适用于任何绩效优异，但感觉“职位配不上自己才能”的营销领导者。

下面开始记笔记，这可能和你想象的有所不同。

第一，不要只是专注于营销成绩。这句话听起来有些违背常识，但却正是绩效优异者和晋升者之间的最大区别。毕竟营销部门的领导职务需要不仅仅是个人的营销才能——同时也关系到团队能力，以及你能否让团队发挥出自己的能力。一位副总裁必须打造出连接人们和不同职能之间的桥梁，并创造一个能激发所有人灵感、让所有人都能成长的环境。

第二，企业比团队更重要。我们通常会看到某位营销主管做的很好，团队发展也很优秀。但上升到更高的层面，你必须将你的“杰出成果”和公司更宽广的目标以及其他职能结合起来。你如何协调与其他高管的工作？这是大多数营销领导者最重要的工作之一。所以你要和销售以及产品团队建立良好的关系，一起取得成功。

第三，要知其然，又要知其所以然。每个人对营销都有自己的看法，但真正明白背后运作机理的，只是少数人。通常，营销团队更倾向于展示自己的工作、项目的结果、CAC: LTV比率以及MQL指标。“看看我们做的事情，它们真的有用！”这些指标通常只有营销团队看得懂，公司其余人一脸问号。优秀的营销领导者还会帮助公司其他人理解背后的原因。这份工作很难，因为它没有直接的回报，也不是每个人都要求你这么做。

第四，更开明一些，不要做一位“高冷”的专家。我们经常说要接受错误、勇于展示薄弱环节。但作为领导者又要给予下属可信任感。我们如何平衡这两者的关系。要知道一位功能型的专家（营销主管）和一位领导者（副总裁）之间的区别还关系到他们的职能、特征和自我意识。你不需要多么完美，但你一定要在带领团队渡过难关的同时，广开言路。

最后，最难的部分是什么？那就是获取反馈，明白自己要做什么。上述大部分内容都比较主观，它们并不是什么营销技巧。当你发现自己碰到天花板后，你要诚恳地向周围的人询问意见。随后与同事、导师或其他主管建立计划。如果公司里都没有这样的人，那么你可以考虑去找一位职场导师。

最后的最后，你不要等到下一次年度总结或晋升失败后才开始进行这些尝试。这些经验几乎适用于营销部门任何一个层级，努力学习并践行，一定会给你的职业生涯带来益处。