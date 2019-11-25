测试表明16英寸MacBook Pro键盘静音性出色

IT之家11月25日消息 全新的16英寸MacBook Pro标志着苹果键盘设计的回归，苹果方面表示，16英寸MacBook Pro提供了可靠，舒适和安静的打字体验。当然，他们也没有承认2015年推出的蝶式键盘敲击起来声音很响。近日，《华尔街日报》的一项新测试证明苹果新款MacBook Pro剪刀式键盘比蝶式键盘要安静得多。

为了测试各种公司的笔记本电脑键盘，《华尔街日报》的乔安娜·斯特恩（Joanna Stern）前往位于纽约市艺术，工程与建筑学院库珀联盟（Cooper Union）的消声室。由于房间吸收了声音反射，因此在这个空间内只能测量到「来自房间内物体的直接声音」。



在消声室中，斯特恩在每款键盘上以同样力度状态键入相同的内容，随后使用分贝仪来测量每个键盘的声音。此次测试的笔记本电脑包括2018年MacBook Air，新的16英寸MacBook Pro，2015年MacBook Pro，Microsoft Surface Laptop 3，Dll XPS 13和谷歌Pixelbook Go。

测试结果为：

打字机–60.2分贝

2018年MacBook Air（蝶式键盘）–41.9分贝

Surface Laptop 3–33.8分贝

戴尔XPS 13–32.3分贝

2015年MacBook Pro（剪式键盘）–31.2分贝

16英寸MacBook Pro（剪式妙控键盘）–30.3分贝

Pixelbook Go（静音键设计）–30.1分贝

如你所见，16英寸MacBook Pro的新型剪式键盘设计表现出色，测试到的键盘声音仅比Pixelbook Pro要高一点点，而Pixelbook Pro的功能亮点之一就是超级安静的键盘设计。

从这项测试中我们也能看出，苹果确确实实通过16英寸MacBook Pro对笔记本电脑键盘进行了实质上的改进。从使用的可靠性，静音效果和整体键程来看，新键盘设计收到的正面反馈占绝大多数。而所有迹象都表明，这种新的剪刀式键盘也将出现在2020年苹果笔记本电脑产品线中。