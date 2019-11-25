网易详述8个月全过程：员工申请仲裁要求支付61万赔偿

IT之家11月25日消息 针对有员工发文指责网易暴力裁员一事，网易再发内部声明详述该事件全过程，称被裁员工主管认为，J在工作量和工作质量等方面存在问题。其参与的任务中，有3个在工作质量和设计能力存在明显缺陷。因此告知员工J此次绩效其考核结果为D，而其上半年绩效为C。

该说明称，绩效发展组收到申诉后，进行三方会谈，基于事实维持了对其2018下半年的绩效维持原评定结果：D（不及格）的判定。并于5月13日通过电子邮件的方式向J发送了解除劳动合同的协议文件。

近日一篇名为《网易裁员，让保安把身患绝症的我赶出公司。我在网易亲身经历的噩梦！》的文章在朋友圈中广为流传。该文作者称自己是网易一名游戏策划，“在身患绝症的情况下亲身经历逼迫、算计、监视、陷害、威胁，甚至被保安赶出公司。”

“5月15日，J通过公司OA系统，补交了自5月13日至6月13日的病假申请。”在说明中，网易表示，这是公司首次知晓其患病具体情况，同时通过其在系统中提交的材料得知其于5月13日15时在浙江大学附属第二医院住院治疗。“其后直至8月18日。J一直通过公司OA提交其病假申请。所有申请，其主管与HR均予以批准。HR多次尝试与之联系和沟通，未果。”

针对发文员工声称自己遭到公司监视一事，网易在该份说明中也作出了回应，称在8月19日J返回公司之后的时间里，J在公司内已无实际工作内容。公司建议团队员工关注其身体及心理状况，以防意外。此举并非（也无必要和实际意义）所谓的监视。

对于暴力驱逐，网易也表示，9月9日，R宣布启动与其单方面解除劳动合同的决定，并当面递交单方解除劳动合同通知书。“在劝说J自行整理相关个人物品被拒后，公司保安开始回收其电脑等公司财产。其间双方未发生冲突，也未有肢体接触等情况的发生。当天中午，J由其父母陪同离开公司。”

内部说明中称，9月19日，网易向J银行账户一次性支付了N+1的赔偿，并在之后提供了离职证明、工资单等。

说明中称，11月13日，J在自行取消了之前的仲裁申请后，再度提出仲裁申请，并将仲裁请求并更为要求公司支付其616929.39元的赔偿，本案将于12月11日于杭州劳仲委开庭。

网易方面表示，针对该人员的病情，我们十分关心，根据后期其提供的病历资料，HR多次主动向其了解病情进展，希望提供治疗方面的帮助，同时在不透露员工信息的情况下，针对该病情的治疗方案，积极向医疗专家咨询，了解到根据目前的医疗水平，病情可以通过药物控制，需要患者积极配合治疗，我们也非常希望尽全力为其提供治疗方面的帮助和支持。

“接下来，我们将继续尝试和当事人进行积极有效的沟通，推进事件妥善处理。”网易在说明的最后表示。

以下为网易内部说明全文：

内部说明

近日关于网易游戏前员工发文反映的离职遭遇一事，引发巨大讨论。此事至此，已非简单的网易与某个员工的纠纷。因此我们成立了专项事件调查小组，力图将事件复原，以给当事人、社会各界以及网易员工一个交代。以下为事情的基本梳理：

一）2019年3月底。网易游戏天下事业部在进行2018年下半年绩效沟通时，告知员工J此次绩效其考核结果为D，其18年上半年绩效为C。根据此结果，其主管和HR确认其工作能力已不能胜任当前工作，遂作出将与之解除劳动合同的决定。并提出可给予其1个月时间作为缓冲。

（注：根据网易绩效评估制度，员工绩效为C及以下时，需做绩效改进；连续两次，可做辞退处理；员工有权针对绩效考核结果发起申诉。）

二）4月10日一4月23日。HR先后与J进行了四轮沟通，沟通内容为解除与其劳动合同的相关事宜和补偿方案，双方未达成一致。

三）4月22日。J以邮件方式就其2018年下半年绩效结果发起申诉。

（四）绩效发展组收到申诉后，在约定时间里，邀请J、其主管及相关HR展开三方会谈，就其工作量和工作质量等问题进行了沟通。

其主管认为，J在工作量和工作质量等方面存在问题。同时在2018年期间，其参与的任务中，有3个在工作质量和设计能力存在明显缺陷。

网易游戏绩效发展组根据以上事实认为，J在2018下半年绩效考核期间，整体表现未能达到部门考核要求。此次复核经过HR部门的进一步审核后，于5月13日14时16分，通过邮件方式告知J，对其2018下半年的绩效维持原评定结果：D（不及格）的判定。

（五）5月13日20时56分。HR通过电子邮件的方式向J发送了解除劳动合同的协议文件。

（六）5月15日。J通过公司OA系统，补交了自5月13日至6月13日的病假申请。这是公司首次知晓其患病具体情况。同时通过其在系统中提交的材料得知，其于5月13日15时在浙江大学附属第二医院住院治疗。

（七）五月中旬，在J住院期间。HR通过电话与J沟通，询问病情和邮寄解除合同的地址。期间网易HR表现失礼失态，双方未达成有效沟通。

（八）其后直至8月18日。J一直通过公司OA提交其病假申请，所有申请，其主管与HR均予以批准。HR多次尝试与之联系和沟通，未果。

（九）8月18日22时左右。J通过邮件方式，向网易数名高管提起期望留在网易的诉求。

（十）8月19日。J结束病假返回公司，网易HR与其做当面沟通。主要沟通内容为了解其详细病情和诉求。J提出了希望公司不要开除他的诉求。

（十一）之后的时间里，J在公司内已无实际工作内容。公司建议团队员工关注其身体及心理状况，以防意外。此举并非（也无必要和实际意义）所谓的监视。

（十二）9月3日。公司HR为其作出赔偿及关怀方案：在N+1补偿方案的基础上，公司将在其离职后，继续额外每月无条件提供等同于其月基本工资的关怀金，直到一年后原劳动合同到期，并与其约定回复时间为9月6日。

（十三）9月6日11时。J再次通过OA系统提交病假申请，其主管予以批准，但在约定时间，并未获得其关于赔偿方案的答复。

（十四）9月9日。HR与J进行了新一轮的当面沟通。J表示不接受赔偿方案。HR宣布启动与其单方面解除劳动合同的决定，并当面递交单方解除劳动合同通知书。在劝说J自行整理相关个人物品被拒后，公司保安开始回收其电脑等公司财产。其间双方未发生冲突，也未有肢体接触等情况的发生。当天中午，J由其父母陪同离开公司。

（十五）9月10日。因单方解除与J的劳动合同关系，HR申请了N+1赔偿的请款。

以上.为这个事件的了本情况.

针对该人员的病情我们十分关心，根据后期其提供的病历资料.HR多次主动向其了解病情进展，希望提供治疗方面的帮助。同时在不透露员

工信息的情况下针对该病的治疗方案积极向医疗专冢咨询，了解到根据目前的医疗水平，病情可以通过药物控制，需要患者积极配合治疗，

我们也非常希望竭尽全力为其提供治疗方面的帮助和支持。

必须说明的是，此事件处理过程长达8个月，涉及员工本人、员工父母、员工主管、HR、劳动仲裁等多方交涉，及法律、法规和公司管理章程

等的交错.又夹杂诸多沟通中的谅解误解、妥协、坚持、好心错事...错综复杂。特别是在事巳至此的关注度下，任何细微的私心和瑕疵都将被枚放大展示，因此我们的叙述尽可能地放弃情绪和立场以供大家自行查阅。

网易一直都尊重每一位员工的付出和奉献并且严恪按照相关法律法规履行企业职责。接下来，我们将继续尝试和当事人进行积极有效的沟通并将事件妥善处理。