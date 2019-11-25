华为MateBook D 15配置公布：SSD/HDD双硬盘设计

IT之家11月25日消息 今日在华为MatePad及全场景新品发布会上，华为正式发布了华为MateBook D 15笔记本电脑。

华为MateBook D 15采用15.6英寸IPS防眩光屏幕，屏占比达87%，分辨率为1920×1080，拥有178°可视角度，触控板面积提升26%。

华为MateBook D 15最高搭载全新第十代英特尔酷睿处理器，采用英伟达GeForce MX250显卡。采用SSD，HDD双硬盘设计，最高512GB SSD+1TB HDD，配备65W USB-C电源适配器，重量约为160g，电脑充电器支持为部分华为手机超级充电。

华为MateBook D 15配备隐藏式摄像头，可一键开启或关闭，有效保护隐私。华为MateBook D采用鲨鱼鳍2.0静音风扇，更强风量，超强静音，散热能力大幅提升。华为MateBook D 15配备指纹电源键，支持一键指纹解锁+登录。

华为MateBook D支持多屏协同功能，一碰即联，PC手机无缝交互传输，文件双向拖拽，预装正版Windows 10家庭版系统。

同时华为还推出了MateBook D 14，支持约180°全屏开合，重量为1.38千克，厚度为15.9mm，支持12小时网页浏览。