华为Sound X正式亮相：重7斤，搭载帝瓦雷60W双低音炮

IT之家11月25日消息 今日，在华为MatePad及全场景新品发布会上，华为消费者业务CEO、华为常务董事余承东正式带来了华为与帝瓦雷联合设计的Sound X。

华为Sound X设计灵感来自维也纳音乐金色大厅穹顶，支持触摸式感应，尺寸为165mm（直径）×203mm（高度），采用星空之夜配色，重量为3.5kg。

华为Sound X搭载帝瓦雷60W双低音炮，采用NCVM不导电真空电镀工艺与Push-Push对称式声学平衡设计。