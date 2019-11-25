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美禁止运营商买华为中兴设备，外交部：囚禁的只是自己

2019/11/25 16:24:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月25日消息 据人民日报报道，11月25日，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会上，有记者提问，据报道，美国联邦通信委员会(FCC)22日一致决定，初步将华为和中兴公司列为构成国家安全威胁的企业，将禁止美电信运营商使用“通用服务基金”采购华为和中兴的服务和设备，中方对此有何评论。

耿爽答：我们注意到有关报道，也注意到中方公司已经作出回应。美方惯于在拿不出任何证据的情况下，以莫须有的罪名，滥用国家力量，打压特定国家和特定企业，之前曾经整垮了阿尔斯通公司，今天又想挤压中国企业。美方这种经济霸凌行径是公然对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定。如果这一原则无需遵守，其他国家也可以对美国企业如法炮制。

禁止美国运营商购买华为和中兴的设备，并不能真正改善美国的网络安全状况，还会对美农村和欠发达地区的网络服务产生严重影响，美方有关机构对此十分清楚。大家都想问的是，那些所谓“保护美国利益”的政策，到底是为了谁的利益而存在？制定这些政策的美方官员，一再以莫须有的罪名打压外国企业，甚至不惜牺牲美国企业和民众利益，他们到底居心何在？

在此，我们再次敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美正常经营活动提供公平、公正、非歧视的环境。我要奉劝美方一些人，以“安全”为名，锁住所有的门，囚禁的只是自己。

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关键词：华为中兴

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