网盘免费时代进入最后倒计时

继金山网盘、UC网盘、新浪网盘、360网盘等等关停之后，网易网盘也要和大家说再见了。这是目前市场上最后一家完全免费的网盘，网易网盘的淡出也意味着网盘的免费时代终于还是画上了句号。

近日，网易宣布由于产品调整，网易网盘将于2019年11月30日关闭wp.163.com入口，届时将无法访问。不过，在关闭之前，使用网易邮箱账号的网盘用户，可以通过邮箱首页左侧的“文件中心”，继续访问并使用网盘。而使用微信、微博等第三方账号的用户，届时将无法登录使用网盘，务必在11月30日之前下载保存自己的文件。

自2009年最早的115网盘上线至今，十年之中网盘行业由盛及衰，曾经大量的网盘通过免费的存储空间来让大家感受互联网时代云存储的便利，但是随着政策的改革以及市场的变幻，一众知名的网盘纷纷关闭或者转型。

网盘确实是改变了人们的存储方式。可以随时随地便携的查看和管理自己的数据，网盘的便利可以说是毋庸置疑的。但是，免费的网盘是如何深入人心的呢？2008年-2009年间，华为等互联网公司推出了国内第一批网盘产品，正式带领国内互联网用户进入个人云存储时代。随后，百度、腾讯等互联网巨头也逐渐推出自己的网盘。随后，网盘的追逐和竞争大战也正式拉开帷幕。各大网盘争相开启超大存储空间免费赠送等服务，也在此时大量中小网盘企业逐一被淘汰。而这场大战，也让用户沉浸于免费云存储的舒适当中来。

网盘竞争的火热，也引发了一系列的问题：国内用户付费意识的欠缺，网盘监管力度的逐步加大等等。

网盘最火热的时代，对于付费两个字可以说是绝大部分的用户从未考虑过的。笔者尤记得当时第一次面对付费问题，是在苹果的iCloud上，当时大部分朋友都在感慨“第一次见识云存储还有收费的？”那时候极少部分人才开始了解到，网盘的运维、带宽、服务器等等的成本都是极高的。“网盘免费”的用户心态形成，对网盘服务商来说真的是灭顶之灾。

网易网盘淡出后，目前市场上供个人使用的网盘大型服务商仅剩百度网盘和腾讯微云两家了，这也正式宣告着网盘付费时代终于还是到来了。

今年，百度网盘和腾讯微云对外发出收费公告：腾讯微云对超容用户收费，百度网盘开启短时收费模式。腾讯微云发布通知称，10月24日零时起，微云将上线超额存储管理规则。已用容量超出可用额度的用户，需要在30天内升级存储空间或对容量超额部分进行清理，否则帐号将被冻结(冻结期最长6个月)。微云称，如账号被冻结用户可通过支付数据存储费用解冻存储空间。如冻结期内不作处理，微云将在冻结期满后，清空帐号全部存储内容，回收存储空间。

腾讯微云最早的时候其实叫“QQ硬盘”，后来才融入了“云”的概念。微云也经历了从最开始的免费不限速，到现在回收空间，开始实行会员收费制度。如今微云的免费账户，只能享受10GB的存储空间，用户纷纷感慨“还不如U盘大“。而且上传和下载速度都会受到限制。超级会员30元/月，享受6T存储空间，上传下载不限速。

网盘的付费转型可以说是相当困难的。今年，百度网盘曾发布长文来阐述自己收费的“不得已而为之”。向用户详细阐述了自己的成本压力：网盘运作成本高，限速来分配带宽份额等等原因。

但是即使是诉忠信也没能迎来用户的买账。从一系列网络投票的结果中来看，表示不会为百度单次付费买单的用户占比高达66.6%，仅有一成的用户表示能够接受。而且从目前的情况看来，付费模式也并不能挽救网盘衰败的现状，亏损、盈利单一等等问题依旧没能得到改善，真的是“吃力不讨好”。

为使用的服务付费本身没有任何问题，网易云音乐、QQ音乐、爱奇艺等等的会员付费模式都能为用户所接受，那为什么网盘用户却难以接受呢？

首先，用户不太理解高速下载背后，网盘面临的技术成本和技术压力。以百度阳泉数据中心为例，该数据中心可以存储大概614万TB的数据，假设都使用8TBx18规格的存储服务器，硬件成本就得19.6亿，平均每TB 319.5元。按每6台服务器需要1个2400W的电源集中供电来算，那么数据中心每小时要耗费6.4万度电，按照阳泉市0.45元/度的商业用电标准，每年光电费就烧掉2.5亿。此外，这种规模的数据中心每年光网费就大约4亿元。综合来看，即使不考虑硬件，阳泉数据中心每存储1TB数据，用在电费和带宽上的钱每年也需要106元。可以用存储成本天价来形容也不为过。

而且，从目前的情况来看，用户付费意愿不强烈与网盘的高度监管是分不开的。网盘并非私人物品，由于网盘在线播放、分享等功能特性，稍稍侵犯知识产权，或是涉及大尺度的内容，都会被封禁。缴纳高额的会员费，但用户的信息却并不能得到保护，这也是用户不买账的主要因素。

其次就是，用户觉得钱花的不值。和其他的增值服务不同，网盘用户的需求是多样的。有的用户使用频率并不高，大部分用户只需偶尔下载几次，其他绝大部分时间都是用来存储。所以对于用户来说，月租付费肯定是不愿接受的。而且，网盘用户的使用人群中，很多人都是冲着获取免费资源来的，付费意愿肯定不会强烈。

而且，大量网盘的相继关闭使用户对网盘的信任度也逐步降低。就连大厂的网盘都扛不住，还有哪个网盘能值得信赖呢？很多用户在选择网盘的时候都不免担心不知道哪天哪个知名网盘就会忽然倒下，担忧自己的大量信息届时又将何去何从。信誉度的丧失对网盘服务商来讲可以说是非常致命的。

除此之外，网盘自身做的不好也是用户不愿选择的原因之一。网盘的不稳定性：经常bug、崩溃；传输的不稳定：传输速度时快时慢；隐私性比较差：自己的信息受监管限制随时被翻阅等等缺陷。对此，百度网盘总经理汤利华也曾表示，“感觉用户的吐槽是在给我们抽鞭子。因为做的不好，用户可能就把你抛弃了，更谈不上他愿不愿意为你（产品）掏钱。”汤利华认为，用户不满意是她当前面临的最大挑战。

网盘的转型从目前的情况来看似乎是刻不容缓的，近年各大网盘相继引入内容，调整结构、付费使用，却依旧没能拯救个人网盘的颓势，反而引来“骂声一片”，以至于到今天仅剩腾讯和百度两家的尴尬局面。究竟如何才能摆脱个人网盘目前的困境，可以说是目前最大的难题。

不过对于网盘的未来，也无需绝对的悲观。除了限时收费之外，看广告提速，和其他（如视频、音乐软件）会员绑定提供优惠等方式也逐步进入了大家的视野。我们也翘首以盼着，网盘服务商们可以逐渐找到更好的解决办法，给用户一个安全稳定、性价比高的个人存储空间，早日走出网盘的大规模倒闭潮。