《狂野飙车9》版本更新，增加新款S级豪车和特别赛事

IT之家11月25日消息 根据《狂野飙车9》国服的官方消息，游戏将于11月28进行更新，届时将带来全新的S级豪车和特别赛事。

据介绍，《狂野飙车9》新版本将于11月28日更新，这次官方将会给玩家带来全新的S级豪车Koenigsegg Regera，另外本更新还将开启Koenigsegg Regera特别赛事，完成特别赛事全部任务，将必定解锁Koenigsegg Regera赛车。

据悉，今年8月份赛车竞速手游《狂野飙车9：竞速传奇》正式上架苹果App Store和国区安卓应用商店，游戏可选60帧高帧率模式，国服还新加入大师操作模式。

游戏介绍：

《狂野飙车9:竞速传奇》是由Gameloft出品的赛车竞速手游。作为《狂野飙车》系列的最新一代作品，游戏拥有海量全球知名制造商正版授权的顶级豪车，如法拉利、保时捷、兰博基尼。你将可以体验主机级画质的飙车快感，在手机上环游世界，在尘土中挑战极限，在赛道上成就传奇!

游戏拥有高自由度的赛车改装系统，你可以随时选择及定制你的专属座驾；全新汽车特技，如滚筒陀螺、旋转飞天等，让你的驾驶更加狂野；新增智能操作模式，让你的驾驶更加酣畅淋漓；同时，游戏内收录了多个世界著名城市、地标赛道，让你随时随地环游世界；除此之外，《狂野飙车9》首次引进多人俱乐部玩法，你将可以与志同道合的车手们建立专属俱乐部，畅享最真实、最狂野的竞速!