印象笔记推出一根“智能笔”，可将你的手写笔记自动同步到云端

在线笔记是现在很常用的记录工具，它编辑起来灵活，能够永久保存在云端，有的笔记应用还支持多人协作，能够很方便地将笔记分享、导出。一些人在纸质笔记本上记录内容后，也喜欢扫描成电子文档保存，很多笔记应用都支持这样的功能。

不过对于经常使用纸笔记录的人来说，每次扫描的话会很麻烦。有什么工具可以同时发挥纸笔记录和在线笔记的优势呢？印象笔记最近推出的 EverPEN（印象笔）也许能帮到你。

利用红外摄像头识别字迹

简单来说，这根智能笔的作用就是将你在纸质笔记本上记录的内容，自动同步到印象笔记 App 中，整个过程几乎「无感」。你不需要去改变什么使用习惯，还不用担心记录的内容丢失，所有过程都可以自动完成。

具体的秘密就藏在这根智能笔上。它里面内置了一颗红外摄像头，配合特殊的点阵笔记本，可以记录下所有字迹。首次连接需要打开印象笔记 App，进行蓝牙配对，打开笔盖或者压下笔尖，就会自动启动。

使用前还需要绑定一个笔记本，可以理解为在 App 中「投射」一个相同的电子版，它的内容与纸质笔记本是完全同步的。

忘掉「智能」，体验与普通纸笔一致

首次连接之后，EverPEN 的整个体验就与普通笔无异，你几乎会忘了它「智能笔」的身份。具体来说，每次使用时的连接过程十分迅速，拔下笔盖几乎是瞬间亮灯，代表已经开始工作。直接用它进行书写，整个过程不会感觉割裂。

EverPEN 的重量只有 15g（不含笔帽），比一般的中性笔稍重，比钢笔要轻。握感和书写体验都不错，支持更换笔芯，有油性和水性两种，可以满足不同人的需要。

EverPEN 的配套笔记本和经典款「印象笔记本」价格一样，加入了点阵印刷，纸张体验也不错，书写顺滑。

实时同步电子笔记，还支持离线保存

写字的时候打开印象笔记 App，你会发现一个神奇的景象。App 中的在线笔记与纸质笔记本上的字迹是实时同步的，几乎感觉不到延迟。这要归功于红外摄像头与点阵纸的配合，EverPEN 的刷新帧数为 200fps，能记录下完整的字迹过程。

更厉害的是，App 中笔记本的页数、书写位置，也能与纸质笔记本完全同步，不会因为你的书写顺序而产生错乱。就算你回过头在前面的笔记本上添加内容，它也能准确同步，这对于事后的整理非常重要。

有人说，不连接 App 可以使用吗？答案是可以的。EverPEN 内部有 32M 的存储空间，最多支持约 4.5 万字的离线存储，等智能笔与 App 成功连接，这些内容会同步到印象笔记 App 中。



当然，离线存储的前提是要保证 EverPEN 有电。它的待机时间为 110 天，连续书写的话支持 8 小时。可以通过笔末端的 Micro-USB 接口充电，1.5 小时充满。

支持手写识别，还能还原书写轨迹

了解印象笔记的人都知道，它更强大的功能是在整理上。通过 EverPEN 记录的手写内容，可以在 App 中转换为电子文本，方便你编辑整理。这就打通了纸质笔记和电子笔记的界限，EverPEN 整个的体验，就不只是单纯的同步上传、保存这么简单。

对于设计师、艺术家来说，EverPEN 也可以作为记录灵感的工具。印象笔记中有一个「轨迹回放」的功能，可以还原书写轨迹，帮你记录下灵感迸发的瞬间。

对于喜欢纸笔记录的人来说，印象笔记的 EverPEN 提供了一个完善的云端同步方案。你只需要连接一次，剩下的体验就与普通的纸笔记录一致。需要注意的是，整套方案中笔芯、笔记本属于耗材，用完需要购买，你还要准备一个印象笔记的付费账户。