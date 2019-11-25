重庆一举打掉淫秽色情网站50余个，“家族”犯罪团伙5人获刑

IT之家11月25日消息 据扫黄打非官方微信公众号消息，近日，重庆市第一中级人民法院判结一起全国挂牌督办案件，被告人丁某辉、段某洋、丁某、刘某、杨某治犯传播淫秽物品牟利罪，被判处1年至3年不等的有期徒刑，并对违法所得予以追缴。

经查，从2017年开始，丁某辉依靠自己所学的网络知识，在网络上搭建淫秽色情导航网站，后采取与色情网站添加友好链接的方式，逐步增加网站的访问量。网站的访问量增长后，丁某辉随即开始为赌博网站、色情直播网站打广告并收取费用，以此牟利。其朋友段某洋、丁某等人得知后，丁某辉又将该技术传授给他们，团伙成员之间相互介绍广告生意，并共同使用作案工具。

期间，该“家族”式犯罪团伙并不满足单一的导航网站，陆陆续续又开设了色情视频网站、色情直播网站，以牟取利益最大化。截至案发，该团伙经营的色情导航网站共计50余个，色情直播网站1个。在其自建的导航网站上，可链接互联网上大量的淫秽色情网站，可直接观看数量巨大的淫秽色情视频、图片、小说。

此外，该团伙“家族”成员之间将各自搭建的网址链接进行分享，以增加网站点击量，每月的点击量均在一万至三万不等，累计总点击量达三百多万，以此吸引境外网络博彩公司、其他淫秽色情网站、手机赌博App等在其经营的色情网站上投放悬浮、对联、文字广告，通过传播淫秽色情物品非法获取广告收益。2018年8月14日，重庆市双桥经开区公安分局一举摧毁该网络涉黄犯罪团伙，查处关停淫秽色情网站50余个，现场扣押涉案赃款34万余元、电脑8台、手机8部，从境外扣押服务器9个。