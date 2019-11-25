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华硕为AMD新款线程撕裂者推出TRX40主板，售价10001元

2019/11/25 22:16:05来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月25日消息 今天，AMD新款的线程撕裂者3960X和3970X正式推出，报道称AMD已经发货，但是电商平台尚未上架。现在，华硕也宣布其为新款的线程撕裂者打造的主板将在11月26日发售，其中ROG ZENITH II EXTREME主板售价来到了10001元。

ROG ZENITH II EXTREME

ROG ZENITH II EXTREME主板采用大面积全铝金属盔甲以及16 Power Stage供电模组设计，其I/O防护罩拥有AURA RGB灯效加持，配备全彩LiveDash OLED系统显示屏，支持AURA SYNC神光同步。

ROG ZENITH II EXTREME主板配备5个PCIe 4.0 NVMe M.2接口，还有10G万兆网卡、Wi-Fi 6无线网卡及速度达20Gbps的USB 3.2 Gen 2x2接口。

除了ROG ZENITH II EXTREME这款发烧级主板之外，华硕还准备了ROG STRIX TRX40-E GAMING和PRIME TRX40-PRO两款主板，售价都是4599元，都支持最新的AMD线程撕裂者处理器。

ROG STRIX TRX40-E GAMING

ROG STRIX TRX40-E GAMING主板采用1.3英寸的LiveDash OLED系统显示屏，可实时显示系统信息及自定义图形或动画。M.2及音频模块区域配备全覆盖式散热盔甲，支持AURA RGB灯效。

ROG STRIX TRX40-E GAMING主板采用16 Power Stage供电模组设计，板载3个PCIe 4.0 NVMe M.2接口，配备2.5Gbps网卡和千兆网卡，同时搭配Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡。

PRIME TRX40-PRO

PRIME TRX40-PRO主板采用16 Power Stages供电模组设计，配备金属VRM散热鳍片，拥有3个PCIe 4.0 NVMe M.2接口，拥有3个PCIe x16 SafeSlot显卡插槽，支持PCIe 4.0技术及x16/x16/x16的模式运行，还板载了M.2（Key E）接口，支持Type2230型Wi-Fi/蓝牙类型设备。

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关键词：华硕主板

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