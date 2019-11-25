只需十元钱，就可以“拥有”无数充电宝？

只要10块钱，以后你就可以使用“无数”的充电宝。

这句话吸引人吗？现在市场上大多数的充电宝都将近百元价格，只要10元就可以拥有无数的充电宝，自己用不完还能出手转卖变现，这样“一本万利”的买卖简直不要太诱惑。

天上没有白掉的馅饼，这种几乎空手套白狼的举措，背后就是被人们所鄙夷的“薅羊毛”，而且很可能是违法行为。

No.1 10元钱可以无限充电？

两年前，王思聪曾立下flag称，共享充电宝要是能成就去吃翔。两年后的今天，王公子已经两次“收获”限制消费令，而各家共享充电宝企业似乎活得还不错，甚至有部分宣称自己已经实现盈利。

成功活下来的原因，除了用户的使用频率增长之外，租用价格的上涨也是共享充电宝能够打脸王公子的主要原因。此前懂懂笔记在《共享充电宝价格普涨？或许这只是个“劫富济贫”的故事》一文中，就曾调查过当下共享充电宝市场的普涨现象：一般收费标准为3元/小时或者1~1.5元半小时，有的城市更是高达5元/小时。

近日，懂懂笔记在北京某商场内实地体验过一次共享充电宝，一个半小时的时间收费为4.5元，可见行业普涨已经是常态。当然，绝大多数用户租用共享充电宝都是应急，在特定环境下，尽管觉得贵也只能接受。

不过，高昂的租金已经开始让一些人动起了歪脑筋，琢磨起不花钱甚至非法牟利的套路。尤其在目前共享充电宝普遍采用0押金（信用认证）方式后，使用门槛大幅降低，这也给了灰产和羊毛党可乘之机。

近期，懂懂笔记在闲鱼等二手交易平台发现了大量出售共享充电宝的卖家，而且这些卖家都是成批量出售商品，成交价格均在50元上下。仔细观察可以发现，这些买家出售的共享充电宝品牌众多，甚至包括一些企业推出的联名款充电宝。明明是共享充电宝（会被平台方的软件所限制），但是这些卖家却在说明中标注产品没有任何使用限制，可以任意使用。

作为个人卖家，手中却拥有成批的共享充电宝，难免会引起人们的注意。我们在租用共享充电宝时，每个用户每次只能租到一个充电宝，即便是借完之后忘记归还，也会被软件限制继续租用甚至要支付高额租金。

那么，这些买家为何会拥有这么多的共享充电宝？在和一些行业人士咨询后，懂懂笔记了解到原来共享充电宝行业存在一种“软解”BUG，“有心”的用户可以通过某种特殊的方式，在借到充电宝之后不用归还，甚至据为己有并转让销售。

这种情况并非刚刚出现，一些媒体也做出了相应报道。10月份《南方都市报》的一篇报道就指出，二手交易平台除了存在大量二手共享充电宝的交易之外，还有不少出售共享充电宝“破解教程”的卖家，这些教程一般标注价格为20元甚至更低。

或许是因为后续报道引起了舆论的关注，目前主流二手交易平台已经屏蔽了这些所谓“软解”卖家，但羊毛党并不会因为二手交易平台的屏蔽就此退出江湖。

通过网上搜索，懂懂笔记找到了一位出售“破解教程”的卖家，他以10元的价格向懂懂笔记出售了自己的充电宝“软解”教程。在其提供的信息中，显示操作流程是要对正常借出来的充电宝进行一定“屏蔽处理”，然后向官方客服宣称，自己在正常归还之后还被继续收费，误导客服帮助其结束收费程序。

在结束收费之后，还需要再通过一些技术手段重新激活充电宝（为了避免造成不良影响，全部详细破解过程不便公布），此后就可据为己有了。

按照卖家所提供的方式，确实可以轻松“薅”到一个免费的共享充电宝，这样反复多“薅”几次，一些用户手中自然就拥有了一大堆共享充电宝。而为此付出的成本，只是10元钱。

对于用户大量“薅羊毛”并在二手平台出售的情况，共享充电宝平台怪兽充电方面向懂懂笔记表示：“目前已经了解到某些用户非法破解并将破解方法在闲鱼等二手平台交易一事。同时，公司已经和阿里巴巴集团旗下闲鱼平台取得联系，下线了一批销售破解教程的链接，但仍然无法根治。接下来，我们将和平台方一道，共同探索治理此种违法行为的长期机制。”

由此可见，对于这种大规模的薅羊毛情况，平台方是知晓并采取了相应措施，但似乎仍没有很好的办法从源头上去杜绝。

No.2卖充电宝不成，就卖零件

或许是因为共享充电宝企业和二手交易平台进行了交涉，目前很多平台已经看不到相关破解教程出售的信息，充电宝成品出售的数量也有所下降。但由于很多共享充电宝企业也会在二手交易平台发布连锁加盟的广告，为羊毛党做了不少的贡献，因此当用户搜索共享充电宝时还是会出现一些商品销售信息。

大规模出售共享充电宝，类似当初那些将共享单车卖到废品收购站的行为，不仅涉嫌违法而且会受到监管，因此，在成品销售遇阻的情况下，有人退而求其次，选择将共享充电宝拆卸成零件分开出售。可以看到，目前仍有大量的拆机电池出售，5节只需要15元，卖家也明确标注这些电池就是来自于共享充电宝。

曾经，在共享单车火爆的时候，我们也可以看到大量单车被人私自占用甚至恶意破坏后出售零件的情况。如今这股浪潮退去，共享充电宝又成为了羊毛党的目标。

共享充电宝企业为了尽可能地占领市场，过去两年已经投放了数以千万计的充电宝产品。如今，被羊毛党薅走的充电宝数量即便对平台的经营没有造成重大影响，但是对于企业正常运转以及社会风气都是“百害而无一利”。

看到充电宝企业似乎已经束手无策后，我们也在思考，为何薅羊毛者会一直“专注”于共享经济并持续吸血至今，是运营方真的束手无策还是睁一只眼闭一只眼？

No.3共享经济频繁被薅的背后

可以说，包括共享单车、充电宝在内的一众共享经济生意，其实都是运营方在出租私有财产，用户方不拥有任何“商品”，也没有任何权利占为己有。

发展至今，很多共享项目首要的运营任务，也从共享变成了防盗防破坏。过去，我们曾经看到用户给单车上私锁、恶意损坏（拆卸）单车的现象；现在，我们能看到一些用户恶意破解充电宝，甚至出售转让。那么，平台运营方通常都采取了哪些预防措施？

前不久，西安一位共享单车运营人员剪掉上万把私锁的报道引发了很多人的关注。平台方面能找到有问题的单车，是因为定位系统的作用，但充电宝这样的商品似乎难再去添加GPRS或者RFID，难道就只能眼睁睁地看着它们被羊毛党薅走？

从共享单车到共享雨伞再到现在的共享充电宝，羊毛党们从来就未曾离开，他们总在想尽一切办法抓住共享项目的漏洞，将这些产品收为己有甚至谋取私利。或许，之所以会有这样的情况持续发生，平台管理制度的缺失、容忍度的“宽容”难逃其责。

对此，有相关律师曾表示，这种将共享充电宝据为己有的行为属于非法占有，如果数额较大或者多次非法占有，甚至涉嫌构成盗窃犯罪。可以说，包括暴力拆解、二手转卖等行为也涉嫌触犯了相关法律法规，情节严重者会被被罚款甚至拘留。但是，平台方显然不愿意花费精力、人力和物力去追究其责，“跑马圈地”做大市场的诉求，使得这种薅羊毛的现象不但没有终止，反而不断滋生。

【结束语】

类似这种将共享充电宝恶意破解之后还公开叫卖的行为，无疑应该受到社会舆论的谴责。而平台方面不仅应该加强技术防范措施，相关二手交易平台也应该及时下架链接，共同杜绝这种现象的发生。但遗憾的是，至今我们仍然能够看到大量的“销赃”链接在网上出现，我们对吃了亏的平台究竟是该怒其不争，还是哀其不幸？